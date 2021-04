El Gobierno debe ampliar sus miras con la vacunación

Editorial ABC SEGUIR Actualizado: 16/04/2021 23:08h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Más de ochenta sociedades científicas españolas pidieron ayer a través de un documento conjunto de gran valor que no se detenga la vacunación, y que el Gobierno y las autonomías se pongan de acuerdo de una vez por todas en el control de la pandemia. Reclaman en definitiva que no se tomen decisiones impulsivas, y menos aún si no están sostenidas científicamente. Este llamamiento a no cultivar el miedo en la población es muy oportuno, sobre todo porque España es una de las naciones con un índice más bajo de inmunización entre los países desarrollados. Apenas nueve países en el mundo han alcanzado la media de vacunación del 50 por ciento, y España está aún muy lejos de esa cifra. La vacunación es esencial. Por eso cobra relevancia y es digno de elogio que la Comunidad de Madrid haya propuesto que las empresas tengan un margen de libertad para adquirir sus propias dosis y vacunar a sus empleados. En un principio, Sanidad avaló esta opinión, pero horas después la rechazó, lo que da buena cuenta de que ni la ‘Estrategia Nacional de Vacunación’ de Pedro Sánchez es tal, ni parece que el Gobierno tenga voluntad de poner fin a su capacidad infinita de generar confusión. Si algo sobra es caos e incertidumbre. Y si una comunidad, o una empresa, pueden ayudar a agilizar el proceso por el bien de todos, el Gobierno debe tener miras más amplias.