El Gobierno añade confusión con el estado de alarma

Editorial ABC SEGUIR Actualizado: 08/04/2021 13:11h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La confusión generada por Pedro Sánchez tras su anuncio de no renovar el estado de alarma a partir de mayo amenaza con rebelar a las comunidades por dejarlas inermes en su respuesta jurídico-legal contra la evolución de la pandemia. La cogobernanza que Sánchez impuso para desviar cualquier responsabilidad a las autonomías, y evitarse así un mayor desgaste, ha resultado ser un nido de confusión, agravios comparativos, conflictividad política, y perjuicios para el ciudadano. Sánchez nunca ha tenido una alternativa al estado de alarma y ni siquiera se ha molestado en aprobar leyes específicas que permitan actuar a las distintas regiones cuando concluya el periodo de excepcionalidad. Su indolencia legislativa abocará en mayo a una inmensa incertidumbre. Además, vulnera la ley de salud pública y el reglamento de 2005 de la OMS por desviar cualquier culpa de la pandemia hacia los entes territoriales. El debate no es alarma sí o alarma no porque la restricción abusiva de libertades no debería estar vigente más tiempo del imprescindible. La pregunta es por qué Sánchez no ha preparado una alternativa legal a tiempo, y por qué sigue improvisando con la salud y la libertad de todos. Y la respuesta es que diseñó una alarma a su medida para gobernar España por decreto.