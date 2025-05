Editorial ABC: El estadista Sánchez ya piensa en la España de 2050

No le bastaba a este Gobierno enfermo de demagogia con crear una vicepresidencia para Pablo Iglesias con la excusa de promover la llamada ‘Agenda 2030’, sino que ahora necesita dar un salto en el tiempo de veinte años más para desviar la atención con otro enjuague político a costa del dinero público. Este jueves, Pedro Sánchez presentará sus propuestas para la España de 2050. Moncloa no sabe qué va a hacer pasado mañana, ni cómo va a improvisar su próxima rectificación, ni cómo afrontar esta recesión. Es incapaz de aprobar normas que no sean por decreto, y sin embargo Sánchez, como el más sobreactuado de los estadistas, ya va a adelantar a los españoles cómo será España dentro de treinta años. Si no fuera porque los ciudadanos empiezan a estar escarmentados de tanta inyección de agitación y propaganda, cualquiera podría caer en la tentación de tomárselo en serio. Nadie sabe qué es la Agenda 2030 más allá de un pin en la solapa de los ministros, pero Moncloa nos adentra en 2050. Ofende ya tanta necesidad, casi mesiánica, de significarse y desviar la atención de sus muchos fracasos.

