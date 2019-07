Editorial ABC La Cataluña real que esconde Torra

Con la prudencia a la que obliga cualquier trabajo demoscópico, la última encuesta del Centro de Estudios de la Generalitat de Cataluña confirma la existencia de una mayoría contraria a la independencia, un fenómeno que no se registraba desde junio de 2017, justo antes de que Carles Puigdemont pusiera en marcha la maquinaria separatista que concluyó con el golpe de Estado de octubre de ese mismo año. A pesar de la presión de la propaganda oficial, pagada con el dinero de todos, de la privatización del espacio público por parte del separatismo y de la obsesión política del régimen de Torra, dedicado en exclusiva a vender su proyecto de quiebra institucional, un 48,3 por ciento de los catalanes rechazan la independencia de Cataluña, aspiración que apoyan un 44 por ciento. Solo un tercio de los encuestados apuestan por la creación de un Estado independiente frente a una gran mayoría que prefieren la articulación, autonómica o federal, de Cataluña dentro de España, cifras que deslegitiman el discurso excluyente de quienes se arrogan la representación -si no la identificación caudillista- de una Cataluña en la que no hay otro sentimiento que el independentismo. Nada más falso. La mentira del nacionalismo pasa por la anulación del disidente.

El discurso único de la ruptura con España se sostiene sobre el mito de una Cataluña que solo existe en la hoja de ruta del separatismo, y que no se compadece con la diversidad de una comunidad autónoma en la que las pulsiones aventureras dan claros síntomas de agotamiento. Que sea precisamente el PSOE el que alimente con su política de «normalización» la gran mentira del independentismo, que ni siquiera cala ya en la sociedad catalana, no hace sino dar carta de naturaleza a la mentira que cimenta toda esta farsa.