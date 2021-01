Ganó el candidato que habla bajito

Carlos Herrera SEGUIR Actualizado: 21/01/2021 23:47h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

No nos andemos con interpretaciones equívocas y desdichadas: Illa no admite cambios en el toque de queda por la sencilla razón de que entonces debería retrasar las elecciones en Cataluña. Su gobierno no tendría excusa para no propiciarlo: si se cambia el estado de alarma por la gravedad de la situación en algunas comunidades, los catalanes no deberían ir a votar. Seguramente tampoco podrían a otras partes, como les pasaría a algunos vallisoletanos o conquenses, pero, desde luego, no estarían en condiciones de hacer cola en un colegio electoral. En esa diatriba, el candidato Illa se impone al ministro Illa: lo que pueda pasarle a los leoneses, digamos, me importa menos que lo que nos pueda pasar a los socialistas

