«El bien pagao»

Si de algo no puede acusarse al Gobierno socialista es de tacañería a la hora de recompensar la fidelidad. Cuando uno es amigo del presidente puede ir en Falcon a ver un concierto de The Killers, y si está en la órbita del partido puede acabar presidiendo la empresa pública del uranio sin tener idea de lo que es un isótopo radioactivo, o ser propuesto para pilotar la ingeniería estatal de infraestructuras sin saber cómo funciona una catenaria. Pero entre todos los premiados por los socialistas es José Luis Escrivá, el nuevo ministro de Seguridad Social, el que se lleva la palma. No se puede decir de él que no conozca la materia que le ha sido encomendada, al contrario.

