Argentina y los argentinos

Seguir José María Carrascal Actualizado: 13/08/2019 23:39h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Como me lo contó un argentino y, además, forma parte de su acervo, puedo repetirlo sin que se ofendan: «Al finalizar su obra, Dios decidió crear un país modélico, amplio, hermoso, con grandes ríos y parajes en los que la vista se pierde en el horizonte, tan apto para los cereales como para la ganadería, con escasa población indígena, lo que no traería problemas étnicos a los que llegasen. Por tener, tenía incluso petróleo. Claro que al final, para no ser injusto y mostrar que en este mundo no hay nada perfecto, Dios decidió poner en aquel paraíso un inconveniente: los argentinos».

¡Los argentinos! Iba a decir que son distintos, pero me acuerdo de que todos somos distintos, así que

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos, es gratis, fácil y rápido Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Marrullerías

Marrullerías ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Agosto

Agosto ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Jennifer López