Lo que no se ha dicho de Génova

En los aviones no hay la fila número 13 de asientos. En los pisos de los hoteles no existe la habitación número 13. Como está mandado. El 13, ni incluso en el número de las administraciones de Lotería, puede traer nada bueno. Esto es lo que le ha pasado al PP con la ahora castigada sede de la calle Génova, que me recuerda lo que se contaba, que no sé si es cierto, que antiguamente en los cuerpos montados del Ejército castigaban a las mulas si, por ejemplo, habían dañado en un resbalón la artola de una pieza de artillería.

Lo que le ha pasado al PP no se ha dicho hasta ahora, y está clarísimo: no puede ocurrirle nada

