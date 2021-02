Antonio Burgos SEGUIR Actualizado: 09/02/2021 23:25h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Es que son ganas de liarla. ¿Pues no protestan porque se vaya a aprobar la más que necesaria ‘ley Trans’? No estoy muy al tanto de la cuestión de la ‘ley Trans’, desde que apago la tele cuando empiezan a hablar de lo que le dijo Salvador Illa a Carolina Darias cuando le traspasó la cartera de Sanidad: «Verás lo bien que lo vas a pasar en el cargo». Tras más de sesenta mil muertos por la pandemia, eso sólo se le dice a quien vaya a tomar posesión como director de una funeraria. Ya les digo que no me explico la que ha liado la derecha, cuando es más que necesaria la ‘ley Trans’. Vaya de lo que vaya,

Suscríbete al mejor periodismo. El primer mes GRATIS y sin permanencia. Date de baja cuando quieras. Lo quiero Si ya estás suscrito, inicia sesión Más información

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC El efecto Illa

El efecto Illa ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Rastrea... ¿qué?

Rastrea... ¿qué? ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Castigo a los irresponsables