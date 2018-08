EDITORIAL Se acabó la propaganda en inmigración

El Gobierno cree que España no es el destino «más seguro» para que el buque Aquarius, con 141 inmigrantes a bordo, atraque en su costa. Parece que la solidaridad unilateral, los «brazos abiertos» y sobre todo la propaganda se han terminado para el Gobierno de Sánchez, aunque el drama es el mismo y la vida de estos desdichados pasajeros sea igual de importante que la de los 625 que llegaron al puerto de Valencia el pasado junio. No hacían falta demasiadas pistas para concluir que aquello fue una gigantesca operación de autobombo del Ejecutivo, entendiendo siempre que España, como el resto de sus socios europeos, tienen el deber humanitario de intentar socorrer a los afectados por este drama sin fin. Como de hecho hace a diario en el Estrecho, sin la pompa mediática de junio.

Para no atender la nueva llamada de socorro del Aquarius el Gobierno alega que la lejanía en millas no hace de los puertos españoles el destino más seguro. Doscientos kilómetros más lejos estaba el barco en junio, lo que convierte el «no» de estos días en una excusa bastante barata e improvisada que solo oculta un giro de política en este asunto. Es probable que Sánchez haya entendido finalmente que la decisión de acoger a aquellos 625, en condiciones de asilo, no conducía a otro camino que a la llegada de un nuevo barco, como así ocurrió con el de Open Arms hace una semana; y de otro, como este nuevo embarque del Aquarius ahora; y de otro más cualquier día... Porque el problema, uno de los más acuciantes a los que se enfrenta la UE, no se resuelve de forma unilateral ni haciendo estériles discursos sentimentalistas. España, frontera sur de Europa está especialmente afectada por este asunto, como comprobamos día sí y día también en las playas de Cádiz. Y lleva décadas salvando vidas en el Estrecho. El drama del Mediterráneo no se soluciona con demagogia.