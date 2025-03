Los mejores toppers de colchón de 2021: Guía de Compra

Si eres de las personas que se levantan por la mañana sintiendo que no han descansado, con dolores de espalda, hombros o molestias en la cadera, quédate porque vamos a darte la solución. En casos así, el cuerpo está enviando un mensaje claro de que necesita un cambio a la hora de dormir y esa vuelta de hoja no tiene por qué pasar por sustituir tu colchón por uno nuevo. ¿Cómo hacer un colchón más firme o más mullido, entonces, sin comprar uno diferente? No demos más rodeos... La solución que buscas tiene que ver con los toppers de colchón .

¿Qué es un topper de colchón?

Se trata de un complemento que resulta muy práctico cuando se coloca sobre el colchón, en caso de que este no logre proporcionarnos la comodidad suficiente a la hora de dormir. Con su instalación es posible regular la firmeza del colchón de manera sencilla , simplemente extendiendo el topper que habitualmente incorpora cintas para ajustarlo y que quede totalmente fijo, sin deslizamientos.

Además del ajuste de la firmeza, un topper de colchón aporta otros beneficios: alarga la vida útil del colchón que se encuentra bajo él ya que mantiene a raya la humedad y alivia dolores o molestias relacionadas con la mala adaptación de nuestro cuerpo al colchón sin necesidad de realizar una inversión económica mayor con el reemplazo de la pieza.

Toppers de colchón existen de diferentes materiales y firmeza, viscoelásticos, de látex, para camas más o menos grandes … Hemos seleccionado los 5 mejores toppers de colchón disponibles en el mercado para que escojas el que mejor se adapta a tus necesidades.

Topper Viscoelástico BedStory

Topper viscoelástico BedStory

El topper viscoelástico de BedStory de 150x190 cm cuenta con infusión de té verde natural para neutralizar por completo los olores a la vez que absorbe la humedad. Dormir sobre él, sobre todo en los meses calurosos, es un auténtico sueño, ya que consigue mantener la frescura 5 veces mejor que otros modelos. Además, su espuma premium garantiza la elasticidad y se adapta a todo tipo de cuerpos.

Su instalación sobre el colchón es más que sencilla. La cubierta desmontable incluye cuatro cierres en cada esquina para proceder a la fijación y prevenir el deslizamiento. A la hora de recibirlo, tan solo hay que esperar unas 48 horas mientras se desenrolla y toma forma.

Topper Imperial Confort

Topper Imperial Confort

Fabricado con viscoelástica 100% de la mejor calidad, el topper Imperial Confort es capaz de adaptarse por completo a la curvatura del cuerpo, aliviando los puntos de presión . Los materiales empleados favorecen la transpiración para evitar que se produzca el tan molesto calor envolvente. Es cómodo y confortable, la solución ideal para modificar la firmeza sin tener que cambiar el colchón.

Actúa de barrera frente a los ácaros, bacterias e incluso las manchas más difíciles con los tratamientos higiénicos utilizados. Además, la funda extraíble que lo recubre es lavable a máquina.

Topper Bambou Hypnia

Bombou Hypnia

La elección de materiales es la clave del éxito del topper de colchón de Hypnia. Está fabricado con espuma viscoelástica de alta densidad (50 kg por metro cúbico, superior a la media) de 8 cm de grosor, y con dril de bambú , un tejido que permite el paso del aire y disminuye la humedad y la sensación de calor. Además, es hipoalergénico .

Entre otras cualidades positivas, destaca también su alta absorción de movimientos para una separación de lechos completa más habitual en colchones y no tanto en toppers . La funda, con cierre de cremallera , se puede lavar sin problemas. El único punto negativo es que no trae cintas ajustables.

Topper de colchón Dailydream

Topper Dailydream

Lo que diferencia a este topper de colchón del resto de alternativas mencionadas en este artículo es su ligereza , con un peso de tan solo 4,1 kg. Una característica que facilita enormemente su transporte , visto de forma muy positiva por los usuarios que ya lo han probado. Por otro lado, incluye un recubrimiento ortopédico por el cual el topper ecológico Daydream recupera siempre su forma original disminuyendo la posibilidad de que surjan malformaciones.

En cuanto a la cubierta superior , está fabricada con gel térmic o junto con viscoelástica para que no haya problemas de ventilación. Cuenta también con agarres de silicona y cuatro elásticos para fijar el topper al colchón.

