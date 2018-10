Dolors Montserrat: «No vamos a consentir los tics autoritarios de Sánchez, el PP está listo para las urnas» La exministra y actual portavoz popular en el Congreso ve al presidente del Gobierno «arrodillado» ante los independentistas: «Actúa como abogado defensor de los golpistas»

Mariano Calleja

Madrid Actualizado: 30/09/2018 02:47h

Al PP se le acumulan los motivos por los que pedir elecciones anticipadas. A las dimisiones de dos ministros en apenas cien días se han sumado el caso plagio de la tesis de Pedro Sánchez, el contenido de las grabaciones de la ministra de Justicia y la apurada situación fiscal de Pedro Duque. La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, natural de San Sadurní de Anoia (Barcelona), cree que este es el «Gobierno de la vergüenza», y avisa: el PP está preparado para ganar las elecciones.

¿Cuánto puede aguantar un Gobierno que exhibe esta debilidad?

Es un Gobierno que va a rectificación por día, a escándalo por semana y a dimisión por mes, y por tanto es un Gobierno completamente en descomposición. Dijeron que era el Gobierno de la dignidad, y vemos que es el Gobierno de la vergüenza. No está gobernando. Pedro Sánchez tiene que destituir inmediatamente a la ministra de Justicia y convocar elecciones, no hay otro camino. Y no deja caer a la ministra porque sabe que el siguiente en caer tiene que ser él, y por tanto está utilizando a la ministra de escudo humano para quedarse en Moncloa.

¿Cuánto tiempo le da?

Quien tiene la posibilidad de convocar las elecciones es el presidente, pero nosotros tenemos muy claro que tiene que hacerlo ya. El PP está preparado para ganar las elecciones.

¿El caso de la ministra de Justicia es un chantaje, como dijo Sánchez?

No. Es un caso de mentira. Que no diga que es un chantaje al Gobierno y no se hagan las víctimas. La ministra ha mentido al Congreso y a toda la sociedad española, al decir que no conocía al señor Villarejo.

¿Ve compatible alardear de ser el Gobierno más feminista e igualitario de la historia con sus expresiones homófobas y machistas?

No. Nos quisieron vender a los españoles que eran el Gobierno de la dignidad, el más feminista, progre, moderno, limpio... Y estamos viendo que hoy es el Gobierno de la vergüenza, que entró en La Moncloa con el peor resultado de historia, con los votos de los independentistas, Bildu y Podemos, los que quieren romper España.

En el caso de Pedro Duque pesa la hemeroteca de Sánchez, cuando dijo que echaría de su Ejecutiva a quien utilizase una sociedad para pagar menos impuestos.

Al final Pedro Sánchez se ha puesto él mismo ante su espejo. Ya en la moción de censura, dijo que en Alemania dimite la gente que plagia una tesis.

¿Ve suficientes las explicaciones que ha dado Pedro Duque?

No, por eso desde el Partido Popular hemos pedido la comparecencia urgente del ministro antes del próximo jueves. Si no comparece, forzaremos a que dé explicaciones en la sesión de control al Gobierno.

¿El PP respira más tranquilo con la decisión del Supremo de archivar el caso del máster de Casado?

Siempre hemos estado tranquilos. Pablo Casado ha dado siempre la cara, ha sido transparente porque no tenía nada que esconder y siempre ha confiado en que se haría justicia.

¿A qué atribuye la vehemencia y el interés que tuvo la juez de Madrid en llevar el caso al Supremo?

No me gusta comentar lo que hace otro poder. Respetamos cualquier decisión de cualquier juzgado. Pero este es un caso cerrado completamente.

El PP quiere elecciones ya, pero en las encuestas no acaba de despegar, como se ha visto en el CIS de Tezanos. ¿Cree que llegarían mejor si se convocan con las municipales?

El CIS es el aparato de campaña del Partido Socialista, presidido por un señor que estaba en su Ejecutiva. El PP está preparado para ganar las elecciones. Hemos ganado en las últimas ocasiones y las continuaremos ganando. Y el PSOE está en el Gobierno no porque los españoles lo eligieran así, sino por los votos de los independentistas, Bildu y Podemos.

Si no se adelantan las generales, la primera cita electoral será Andalucía. ¿El liderazgo de Casado tiene su primer examen ahí?

Toca un cambio en Andalucía, después de 40 años de Partido Socialista. Andalucía necesita de verdad un nuevo Gobierno que piense en todos los andaluces y que esta Comunidad se convierta en una tierra de oportunidades, de crecimiento económico y de creación de empleo. Y esto solo lo puede hacer el PP.

¿Es bienvenida para el PP la candidatura de Manuel Valls en Barcelona?

Para nosotros es bienvenido todo el mundo, y más gente que defienda el constitucionalismo. Pero sí quiero decir que las siglas del PP van a estar presentes en todos los rincones de España. Hay que dejar claro que Manuel Valls es socialista. Por ahora todos los candidatos son de izquierdas, y la única candidatura que va a defender el centro derecha, que piensa en la persona y el interés general, va a ser el PP.

¿Queda espacio para el PP, a pesar de que la plataforma de Valls quiera abarcar el constitucionalismo?

Hay espacio para el PP. Cuando muchos no estaban nosotros llevábamos ya 40 años en Cataluña defendiendo las libertades y los derechos de todos y cada uno de los catalanes, bajo la protección de la Constitución y el Estatuto.

¿Cree que el Gobierno logrará sacar sus Presupuestos, pese a las condiciones puestas por los independentistas?

El PP estará siempre vigilante y defendiendo con firmeza la unidad de España, que no se vulnere jamás la Constitución y el Estatuto. Vamos a velar por que los Presupuestos no supongan ni más deuda ni más impuestos ni más desempleo. No vamos a consentir que sigan con tics autoritarios, en este empeño de querer silenciar las instituciones que no gobiernan. En estos cien días, el PSOE con sus decretazos, con RTVE, con la enmienda mordaza en los Presupuestos, solo busca mermar, silenciar las instituciones que no controla, terminar con ellas. Querían terminar con el Senado y también con el Congreso, con un inicio de chavismo en nuestro Parlamento español. Y esto no lo vamos a tolerar.

Este lunes es 1 de octubre. Se cumple un año del referéndum ilegal. ¿Estamos mejor o peor que hace un año?

El 6 y 7 de septiembre, en Cataluña, cuando el independentismo intentó la desconexión y romper España, fueron días muy tristes. Luego aplicamos el 155, devolvió la estabilidad social, económica y política en Cataluña. Y devolvimos las instituciones a los catalanes, convocando las elecciones. Pero cuando Sánchez llega a La Moncloa, gira 180 grados y lo hace con el independentismo catalán. Quien le sienta en La Moncloa son aquellos que odian España y la quieren romper. Estamos viendo a un Torra que amenaza el Estado, y frente a él vemos a un Gobierno de España arrodillado ante el independentismo.

¿Estamos peor, pues?

Claro. Cada vez que cede Pedro Sánchez, hay más amenaza.

No parece muy optimista ante el futuro inmediato en Cataluña.

Soy pesimista con un Pedro Sánchez en el Gobierno y un Torra en la Generalitat. El Gobierno se está comportando como abogado defensor de los golpistas cada día.

¿Qué le ha parecido el papel de Ciudadanos, ganador de las autonómicas catalanas, durante este año?

Nunca jamás una victoria histórica ha servido para tan poco. Fue una victoria real y moral para la Cataluña silenciada, pero Inés Arrimadas ni siquiera intentó ser investida. Pero no solo en Cataluña ha actuado mal. Ciudadanos nos volvió a traicionar a los constitucionalistas en la moción de censura. Fue el que dio la llave de Moncloa a Sánchez al decir que la legislatura estaba terminada. Por tanto, son tan culpables como Sánchez de que hoy el independentismo gobierne en La Moncloa.