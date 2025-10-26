Suscribete a
El vuelo de los espíritus

Las mariposas monarca, el Día de los Muertos y la esperanza que protege el Grupo Piñero con Eco-Bahía

Las mariposas monarca llegan al corazón de México entre finales de octubre y primeros de noviembre
Las mariposas monarca llegan al corazón de México entre finales de octubre y primeros de noviembre

CHARO BARROSO

Madrid

El Día de los Muertos, mientras las familias levantan altares, encienden velas y esparcen pétalos de cempasúchil —la flor del sol— para guiar el regreso de los difuntos, pequeñas criaturas ligeras como el polvo revolotean alrededor. Su color parece nacido de la misma paleta que ... ilumina las ofrendas. El naranja ardiente de sus alas recuerda al cempasúchil; el negro que traza sus venas evoca la sombra, la muerte y el misterio; y los pequeños puntos blancos que bordean sus alas representa la pureza del espíritu, el paso entre mundos. Para la naturaleza son tonos de advertencia —una señal clara de toxicidad para los depredadores— pero para la cultura mexicana son un símbolo de trascendencia.

