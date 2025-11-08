Suscribete a
Un vehículo eléctrico comercial automatizado para monitorización de cultivos

Personal investigador del CAR (CSIC-UPM) ha transformado un Renault Twizy en una plataforma autónoma que permite detectar plagas o estimar cosechas sin intervención humana

Prueba de campo del vehículo eléctrico automatizado
Prueba de campo del vehículo eléctrico automatizado

NATURAL

Madrid

Un equipo del Centro de Automática y Robótica (CAR), centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), ha logrado automatizar por completo un vehículo eléctrico comercial, el Renault Twizy, para convertirlo en una plataforma autónoma de inspección ... de cultivos. El sistema descrito en la revista Smart Agricultural Technology, que permite regular la dirección, el freno y el acelerador del vehículo sin intervención humana, ha demostrado su precisión y seguridad en viñedos experimentales y comerciales, lo que prueba la capacidad de esta herramienta en la gestión de los cultivos.

