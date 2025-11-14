Suscribete a
La UCO registra varias sedes de Acciona por una pieza separada del 'caso Koldo'

reciclaje

Tapones por el deporte

València impulsa un proyecto pionero que recicla tapones recogidos en el campo del Mestalla para reconstruir instalaciones deportivas tras la DANA

Los tapones se convertirán en asientos o redes para mesas de ping pong
DAVID MORENO B.

Madrid

Sostenibilidad, innovación y compromiso social se unen en la iniciativa «Tapones por el Deporte», un proyecto que transformará los tapones de botellas recogidos en valenciano campo del Mestalla en mobiliario y material deportivo destinado a las instalaciones municipales afectadas por la DANA. La iniciativa, impulsada ... por València Innovation Capital junto al Valencia CF, AIMPLAS y la Fundación Deportiva Municipal, ya está en marcha y se prolongará hasta finales de 2026, tiempo durante el cual se buscará convertir los residuos generados en los partidos en productos útiles como asientos o redes para mesas de ping-pong. Estos elementos llegarán a las pedanías de Horno de Alcedo, Castellar-Oliveral y La Torre, tres zonas especialmente golpeadas por la riada.

