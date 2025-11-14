Sostenibilidad, innovación y compromiso social se unen en la iniciativa «Tapones por el Deporte», un proyecto que transformará los tapones de botellas recogidos en valenciano campo del Mestalla en mobiliario y material deportivo destinado a las instalaciones municipales afectadas por la DANA. La iniciativa, impulsada ... por València Innovation Capital junto al Valencia CF, AIMPLAS y la Fundación Deportiva Municipal, ya está en marcha y se prolongará hasta finales de 2026, tiempo durante el cual se buscará convertir los residuos generados en los partidos en productos útiles como asientos o redes para mesas de ping-pong. Estos elementos llegarán a las pedanías de Horno de Alcedo, Castellar-Oliveral y La Torre, tres zonas especialmente golpeadas por la riada.

El proyecto quiere demostrar el potencial de la economía circular en eventos deportivos multitudinarios, así como fomentar la conciencia ciudadana sobre la gestión responsable de los residuos y generar un impacto social tangible devolviendo valor a los barrios que más lo necesitan. Durante la presentación, la concejala de Innovación, Paula Llobet, destacó que la ciudad «puede liderar iniciativas donde sostenibilidad, tecnología y solidaridad avanzan de la mano», mientras que desde el Valencia CF se subrayó el papel de la afición, capaz de convertir un gesto tan simple como guardar un tapón en una contribución real a la comunidad. «Queremos aprovechar la energía colectiva de Mestalla para impulsar un cambio positivo», señaló el club.

Innovación en reciclaje

La parte técnica clave del proyecto corre a cargo de AIMPLAS, que mediante procesos innovadores de reciclado mecánico convierte un tapón en una materia prima de alto valor, apta para fabricar productos que cumplen con las normativas más exigentes sin perder calidad. La concejala de Deportes, Rocío Gil, insistió en la dimensión social de la iniciativa, asegurando que cada tapón «se transformará en una mejora real para los barrios que sufrieron las consecuencias de la DANA» y que el proyecto «une deporte, responsabilidad y esperanza».

Para impulsar la participación, la iniciativa incluye una campaña de sensibilización dirigida tanto a quienes acuden al estadio como al público general, con el objetivo de informar, motivar y visibilizar los avances del proyecto en todas sus fases.