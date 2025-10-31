Restauración de arrecifes de coral con tecnología de imagen de alta precisión

Canon EMEA aporta sus soluciones de imagen profesional, al proyecto para la recuperación de los corales en las islas Seychelles junto a Coral Spawning International (CSI) y Nature Seychelles. La compañía japonesa apoya así, tanto con tecnología como con financiación económica, al primer laboratorio de ... cría de corales del Océano Índico occidental. El objetivo de este proyecto es lograr la reproducción controlada de los corales y la documentación visual necesaria para comprender el proceso de restauración de arrecifes con ejemplares con mayor diversidad genética y resiliencia al cambio climático.

La aportación tecnológica de Canon incluye el suministro de equipos de imagen de vanguardia, cámaras de alta resolución, objetivos macro y equipos de vídeo diseñados y adaptados para el trabajo de laboratorio y de campo. Además, Canon ha formado a los equipos locales en captura, archivo y procesamiento de imagen con el objetivo de convertir la visualización en una herramienta científica clave y operativa.

Una nueva vía para la investigación científica

Con la tecnología de imagen de Canon, los científicos pueden capturar eventos biológicos que antes eran prácticamente invisibles. Mediante fotomicrografía, macrofotografía y videografía time-lapse, los investigadores pueden identificar el momento exacto del desove coralino, documentar con detalle las etapas embriológicas que ocurren en tiempos efímeros y seguir el desarrollo larvario, el asentamiento y las tasas de supervivencia en escalas temporales de horas, días y semanas.

A su vez, las imágenes capturadas sirven para la divulgación y la sensibilización pública. Gracias a su alta fidelidad óptica y a las estrictas condiciones mantenidas en el laboratorio estos dispositivos permiten medir fenotipos, comparar resultados de emparejamientos controlados y optimizar protocolos de reproducción asistida con un nivel de precisión cuantitativa que antes no era accesible.

Un sistema innovador para recuperar los corales en Seychelles y todo el mundo

Los arrecifes de coral son esenciales para la biodiversidad marina. Aunque cubren menos del 1% del fondo marino, sirven de hogar para, aproximadamente, el 25% de todas las especies marinas conocidas. Sin embargo, ahora, el cambio climático, que aumenta la temperatura de los océanos, y otras amenazas como la sobrepesca y la disminución de la calidad del agua, están afectando a estos ecosistemas clave en todo el mundo. Se estima que un 50% han desaparecido en las últimas décadas.

Frente a esto, Coral Spawning International (CSI) ha desarrollado el primer sistema predecible de desove de corales en laboratorio. Esta técnica se basa en el uso de tanques que replican condiciones oceánicas mediante filtración avanzada, iluminación programada y microprocesadores que imitan variaciones de temperatura, fases lunares, entre otros factores.

Este ecosistema experimental permite monitorizar con imágenes de alta resolución la fertilización, el recorrido de los óvulos y espermatozoides, la viabilidad embrionaria y los resultados de diferentes cruces. Esta información resulta clave para seleccionar variantes genéticas más resilientes frente al estrés térmico en los océanos y otras amenazas, como el blanqueamiento.

La combinación de técnicas de fotogrametría con vídeo y fotografía de alta resolución facilita el modelado y la cuantificación del crecimiento de pólipos y estructuras coralinas, aportando métricas objetivas sobre el éxito de los trasplantes y la eficacia de las estrategias de cría sexual frente a los métodos tradicionales que replican fragmentos genéticamente idénticos.

Compromiso con la sostenibilidad y la biodiversidad

Peter Bragg, Director de Sostenibilidad y Asuntos Gubernamentales de Canon EMEA: «Nuestra asociación con Nature Seychelles y Coral Spawning International en esta iniciativa innovadora demuestra nuestro compromiso con la biodiversidad. El poder de nuestra tecnología de imagen y nuestra experiencia pueden desempeñar un papel clave en la construcción de un futuro más sostenible para las naciones insulares pequeñas que se enfrentan a los retos del cambio climático. Al proporcionar las herramientas para ver, entender y compartir la historia de los arrecifes, ayudamos a empoderar a las comunidades y a impulsar soluciones científicas reales frente al cambio climático.»

El Dr. Nirmal Shah, CEO de Nature Seychelles, añade »Para construir arrecifes realmente resilientes debemos fomentar una auténtica variedad genética. La colaboración con Canon y la experiencia de Coral Spawning International nos permiten criar corales resistentes y crear un banco genético que impulse estrategias de conservación más eficaces».

Por su parte, el Dr. Jamie Craggs, biólogo marino y cofundador de Coral Spawning International: «Esta colaboración con Canon y Nature Seychelles combina nuestra experiencia científica con su tecnología de imagen para impulsar nuevos enfoques en la conservación del coral. Como antiguo camarógrafo submarino, sé del poder de la imagen para inspirar acción y mostrar al mundo la belleza y fragilidad de los arrecifes».

En definitiva, el impacto de esta iniciativa radica en la capacidad de convertir observación en acción: imágenes que identifican problemas en tiempo real, que permiten intervenir durante procesos reproductivos, que habilitan la creación de un banco visual y genético de corales resilientes y generan materiales de educación ambiental para ampliar la concienciación.