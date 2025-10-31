Suscribete a
conservación

Restauración de arrecifes de coral con tecnología de imagen de alta precisión

Canon hace posible observar el desove coralino a nivel microscópico, optimizar su reproducción asistida y documentar su reintroducción

La colonia Acropora muricata crece en los laboratorios de Coral Spawning International tras el desove y la fertilización in vitro
NATURAL

Madrid

Canon EMEA aporta sus soluciones de imagen profesional, al proyecto para la recuperación de los corales en las islas Seychelles junto a Coral Spawning International (CSI) y Nature Seychelles. La compañía japonesa apoya así, tanto con tecnología como con financiación económica, al primer laboratorio de ... cría de corales del Océano Índico occidental. El objetivo de este proyecto es lograr la reproducción controlada de los corales y la documentación visual necesaria para comprender el proceso de restauración de arrecifes con ejemplares con mayor diversidad genética y resiliencia al cambio climático.

