Muere una mujer tras ser atropellada por un patinete eléctrico Aunque no existen cifras oficiales se calcula que en los últimos tres años se han registrado unos 1.300 accidentes con víctimas con VMP implicados y al menos 16 fallecidos.

Una mujer de 78 años que fue atropellada el martes por un patinete eléctrico en la avenida Catalunya de Lérida falleció el miércoles en el Hospital Arnau de Vilanova de la ciudad. Se trata del primer accidente mortal en Lérida provocado por un patinete, un tipo de vehículos que comienzan a ser importantes, ya que en los últimos tres años se han vendido más de 800.000 patinetes eléctricos en toda España.

La proliferación del uso de los VMP y la ausencia de una normativa clara ha aumentado la siniestralidad de forma progresiva en estos últimos años. Al tratarse de vehículos no matriculados y en los que no es obligatorio su aseguramiento , no existen datos oficiales de siniestralidad, pero desde Línea Directa calculan que en los últimos tres años se han registrado unos 1.300 accidentes con víctimas con VMP implicados y al menos 16 fallecidos.

Este último accidente se produjo a las 12.52 horas del martes en el carril bici de la avenida Catalunya cuando la mujer cruzaba el carril bici para acceder al paso de peatones: fue arrollada por un patinete eléctrico y sufrió un golpe en la cabeza.

La mujer y el conductor del patinete fueron trasladados al Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida. Hasta el lugar del accidente se trasladaron tres ambulancias del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) y varias patrullas de la Guardia Urbana de Lérida.

Los vehículos de movilidad personal , como los patinetes y patinetes eléctricos, podrían en breve necesitar de un seguro obligatorio para poder circular. Así lo ha adelantado Pere Navarro (DGT), quien ha afirmado que «Francia ya lo ha puesto, y otras administraciones en España lo están demandando».

El d irector general de Tráfico , Pere Navarro , ha destacado en el transcurso de un debate, promovido por Línea Directa Aseguradora, que «España estudia seguir el modelo francés y fijar la obligatoriedad del seguro para estos vehículos».