SEAT Toledo Marathon: 33 años después, sigue conquistando el desierto
El equipo SEAT completa el Rally Classics África con los cuatro coches en meta
Historia: el Toledo Marathon se presentó en el Salón de Barcelona de 1993
SEAT Históricos ha revivido la épica aventura de su legado en el RallyClassics África 2025. Por tercer año consecutivo, la expedición liderada por Isidre López rindió homenaje al mítico SEAT Toledo «Marathon», un prototipo que cumple 33 años desde su debut, demostrando que el ADN deportivo de la marca sigue más vivo que nunca.
El equipo, compuesto por el icónico Toledo y tres SEAT Ateca TDI especialmente preparados, logró un éxito rotundo al completar la exigente prueba en el desierto marroquí con todos los vehículos en meta.
El Toledo Marathon, pilotado por el experto Antonio Rius, se alzó con una excelente segunda plaza absoluta, un resultado que valida el inmenso trabajo técnico de restauración y puesta a punto.
Durante tres años, el equipo de SEAT Históricos ha trabajado meticulosamente para devolverle su fiabilidad original, rehaciendo la electrónica, renovando suspensiones y adaptando piezas para su seguridad y rendimiento. Este esfuerzo, que Isidre López califica como un «gran motivo de orgullo», permitió que el «genuino prototipo de competición» volviera a su entorno natural.
Por su parte, los tres SEAT Ateca TDI de 150 CV, que se enfrentaron a una transformación ligera pero efectiva con neumáticos off-road y suspensiones elevadas, se graduaron con honores.
Su rendimiento sorprendió a los participantes, llegando incluso a ganar la categoría Open con el piloto Jordi Gené. La fiabilidad y capacidad de estos SUV, casi de serie, demostraron que un vehículo versátil y moderno también puede vivir una aventura de rally-raid.
El balance de la expedición fue más que positivo. Más allá del pódium, el equipo de SEAT Históricos destaca el triunfo de la experiencia compartida. Los cuatro coches inscritos alcanzaron la meta, superando los desafíos del terreno y resolviendo problemas sobre la marcha, lo que subraya la profesionalidad y el espíritu de compañerismo que define a esta competición.
