Qué es CustomFit y por qué Stellantis ha revolucionado la personalización de un vehículo

La personalización de los vehículos está plenamente integrada en el flujo de producción de la planta bajo los mismos procesos, estándares y sistema de excelencia de la línea de montaje

CustomFit
CustomFit P.F.

N. S.

Vigo

Con una amplia experiencia en materia de vehículos comerciales que se inició con el Citroën AZU en 1958, el Centro de Producción de Stellantis en Vigo vuelve a ser referente en este mercado con CustomFit, una iniciativa que redefine la personalización en el sector. Esta ... solución, integrada en la estrategia Stellantis Pro One, combina innovación tecnológica y adaptabilidad para ofrecer a flotas profesionales y clientes finales vehículos totalmente configurados a medida.

