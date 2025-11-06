Qué es CustomFit y por qué Stellantis ha revolucionado la personalización de un vehículo
La personalización de los vehículos está plenamente integrada en el flujo de producción de la planta bajo los mismos procesos, estándares y sistema de excelencia de la línea de montaje
Con una amplia experiencia en materia de vehículos comerciales que se inició con el Citroën AZU en 1958, el Centro de Producción de Stellantis en Vigo vuelve a ser referente en este mercado con CustomFit, una iniciativa que redefine la personalización en el sector. Esta ... solución, integrada en la estrategia Stellantis Pro One, combina innovación tecnológica y adaptabilidad para ofrecer a flotas profesionales y clientes finales vehículos totalmente configurados a medida.
La actividad de personalización y adaptación ha vivido un fuerte crecimiento en los últimos años. Actualmente, más del 50% de los vehículos comerciales tienen algún tipo de customización. Respecto a Stellantis Vigo, en 2019 pasaron por la nave de personalización 26.580 vehículos, mientras que en 2024 pasaron por los recién estrenados 2.260 m2 destinados a este fin un total de 128.787 unidades. Entre enero y septiembre de este año, CustomFit superó esta cifra, alcanzando las 128.787 unidades y se prevé llegar a las 150.000 al cierre de 2025.
CustomFit abarca desde modificaciones técnicas para optimizar el uso profesional hasta una personalización adaptada a cada cliente, siempre con el respaldo de la experiencia de Vigo en electrificación y movilidad conectada. La planta, que inició su actividad de personalización en 2017, ha ampliado su capacidad para responder a la creciente demanda de soluciones flexibles, reforzando la competitividad de marcas como Peugeot, Citroën, Opel y Fiat Professional.
Con CustomFit, los Citroën Berlingo, Fiat Doblo, Opel Combo y Peugeot Rifter y Partner fabricados en Vigo pueden adaptarse al milímetro a las necesidades de cada empresa y profesional con importantes ventajas en materia de calidad, agilidad y flexibilidad. La personalización de los vehículos está plenamente integrada en el flujo de producción de la planta bajo los mismos procesos, estándares y sistema de excelencia de la línea de montaje. Está sometida a auditorías de control y verificación bajo normas internacionales como ISO 9001. Además, los operarios reciben formación y cualificación bajo procesos estandarizados.
El programa CustomFit permite también reducir al máximo los plazos de entrega al cliente y reducir los riesgos de degradación de los vehículos por su transporte y almacenamiento.
El Centro de Producción de Vigo un eslabón clave de la red de CustomFit Centers en Europa, de la que forman parte otras cinco fábricas y en la que están integrados más de 500 socios certificados y una red comercial con 20.000 puntos de contacto con el cliente profesional.
Líder del mercado español
A falta de sólo dos meses para terminar 2025, los furgones y furgonetas de Stellantis Pro One mantienen su primera posición en el mercado español.
Representan un 36,7% de las matriculaciones de vehículos comerciales en nuestro país, con 57.396 unidades registradas en lo que va de año, un 13% más que en el mismo periodo de 2024.
En octubre, Stellantis Pro One mantiene su liderazgo en el mercado con un 34,8% de penetración. En total, los vehículos comerciales de las marcas Citroën, Fiat Professional, Opel y Peugeot han sumado 5.885 unidades matriculadas.
Por marcas, Peugeot entra en el podio del mercado de vehículos comerciales, con 20.727 unidades registradas en lo que va de año y una cuota del 13,43%. Asimismo, cabe destacar el crecimiento de Opel que, con 9.798 matriculaciones en el acumulado del año, puede presumir de un incremento de volumen del 63% respecto al mismo periodo del año pasado.
