Viajar en autocaravana se convierte en una opción económica que cada vez está más de moda en España

Viajar en autocaravana está de moda. Según la Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning (ASEICAR), las ventas de estos vehículos han crecido un 340% en los últimos cinco años en nuestro país. Y es que España es un destino ideal para esta clase de turismo. A finales de 2018 se espera que hayan circulado más de 300 mil autocaravanas por nuestras carreteras. Esto se traduce en más de 750 mil turistas y en unos importantes ingresos para el sector que, solo el pasado mes de agosto, se cifraron en 250 millones de euros.

En concreto, las ventas de autocaravanas en el primer semestre de este año (3.621) han crecido casi un 11 % más en tasa interanual en comparación con 2017, lo que ha permitido alcanzar actualmente un parque de unas 45.000 unidades. Según ASEICAR la ruta media de estas autocaravanas en agosto es de 17 días, con un gasto diario por vehículo de 100 euros, lo que supone un desembolso total de más de 250 millones de euros. En cuanto al perfil del caravanista es similar al del campista, familias de 30 a 50 años con hijos de hasta 16 años y parejas de más de 55 años.

Este ‘boom’ del mercado supone una oportunidad para la creación de iniciativas que respondan a las necesidades de esta clase de viajeros.

Otra de las cosas a tener en cuenta es que en España no existe una normativa específica sobre el estacionamiento de autocaravanas, que son vehículos con lo que se puede aparcar y acampar en los espacios legales indicados para esta práctica.

En este sentido, la Directiva Europea 2001/116/CE define a la "autocaravana" como un tipo de vehículo especial de categoría M fabricado de modo que incluya una zona habitable, aunque los turismos también son categoría M, según se explica en el Manual del buen uso de Aseicar.

En lo que respecta a la parada y estacionamiento, a la "Autocaravana" le afecta el capítulo VIII del Reglamento General de Circulación (RGC) como cualquier otro vehículo a motor donde, en el artículo 93, se indica que la regulación de la parada y estacionamiento en vías urbanas será dispuesta por las ordenanzas municipales de tráfico.

De hecho, una autocaravana o camper se considera que está aparcada y no acampada cuando contacta con el suelo "sólo con sus ruedas" (salvo en pendiente que se justificarán calzos); cuando no ocupa más espacio que el de la autocaravana o el camper cerrado, sin abatir ventanas, o invadir el espacio con sillas, mesas o toldos; y cuando no se produce "emisión de fluidos o se lleven conductas no cívicas y ruidos molestos", según indica la misma fuente.

También se debe aclarar que el autocaravanismo ya no se relaciona en Europa con el camping, el campismo, el caravaning y la acampada; ya que la autonomía del vehículo permite una movilidad diferente a la del resto, según explica el informe "Movilidad en autocaravana".

En ese estudio, elaborado por la DGT, se detalla que hay diferentes tipos de autocaravanas, como las capuchinas (en las que el dormitorio se encuentra sobre la cabina de conducción y pueden viajar hasta siete personas) o las perfiladas (parecidas a las primeras, aunque sobre la cabina hay un armario en lugar de un dormitorio y recomendada para que viajen entre dos y cuatro personas).

También hay autocaravanas integrales (la más aerodinámica, en la que el habitáculo incluye una cabina más espaciosa y es "ideal" para dos y cuatro personas) y campers (furgonetas de transporte de serie con la cabina de carga completa, el interior acondicionado como autocaravana e idónea para dos personas).

Las dimensiones de las autocaravanas suelen oscilar entre los 5 y los 7 metros (m) de longitud, los 2,15 y 2,25 m de anchura y los 2,80 y 3,15 m de altura. El peso en vacío, por su parte, suele estar entre los 2.500 y los 2.800 kilos.

Las autocaravanas de peso superior a 3.500 kilos son consideradas autocaravanas a todos los efectos excepto que para conducirlas es necesario disponer del permiso de conducir tipo C.

A la hora de acceder a uno de stos vehículos no es necesario realizar un gtan desembolso económico, ya que existen empresas como Indie Campers, una de las mayores plataformas online de alquiler de autocaravanas y furgonetas campers de Europa.

La compañía permite alquilar online vehículos completamente equipados para recorrer los destinos europeos más inolvidables. Para ello, cuenta con una flota de 650 furgonetas campers y autocaravanas en más de 50 ciudades de Portugal, España, Francia, Italia, Suiza, Alemania, Países Bajos, Croacia, Reino Unido y Bélgica, y ofrece consejos de rutas y los mejores lugares para visitar. “Además, damos la flexibilidad y libertad de movimiento al viajero de iniciar su ruta en una ciudad y terminarla en otra. Al estar presente en tantas ciudades, pueden recoger la furgoneta en Madrid y entregarla en París. Así planifican la ruta a su manera para disfrutar más la aventura sin tener que regresar al punto de partida”, señala Hugo Oliveira, CEO y cofundador de Indie Campers.

La compañía ha apostado por un concepto básico, ofreciendo vehículos ligeros y fáciles de conducir, con un bajo consumo de combustible, diseño exterior memorable y un interior confortable. Con capacidad total para 2 o 4 personas, ofrece una gran variedad de furgonetas y autocaravanas transformadas con materiales de calidad, funcionales y completamente equipadas con camas de matrimonio, cocina, ducha, sala de estar y todo el menaje necesario.

Destacan desde el modelo Sporty súper compacto, el Active Plus más grande con cabina de ducha interior o el Nomad, más cómodo y autónomo, entre otros muchos. “El alquiler se realiza en nuestra web de manera muy sencilla y además ofrecemos todo tipo de extras como seguros de viaje a todo riesgo, sillitas para niños, tablas de surf, bicicletas, conexión wifi y otros muchos servicios para hacer el viaje más cómodo, completo y seguro”, añade el responsable.

Los precios parten desde los 49 euros por día, según el vehículo, la temporada, la ciudad y los extras contratados. Además, la compañía ofrece asistencia en carretera las 24 horas del día y servicio de atención al cliente en siete idiomas. “Nos dirigimos a todo tipo de públicos aunque es cierto que el 50% de alquileres son de parejas y un 30% de familias con hijos”, apunta el responsable.

Para Indie Campers, el mercado español es uno de los más interesantes. Presente en Madrid, Sevilla, Málaga, Barcelona, Valencia y Bilbao, el 21% de los alquileres que realizan viajeros de todo el mundo en la plataforma tienen como destino alguna de estas ciudades.