SEGURIDAD VIAL Siete de cada diez conductores circulan con problemas de visión La mala visión es uno de los principales factores de riesgo al volante

Más de dos millones de españoles conducen sabiendo que su vista no está en plenas facultades. Este es uno de los datos que se desprende del estudio «Visión y Conducción: hábitos y percepciones sobre el impacto de la visión en la seguridad vial».

La encuesta se realizó entre conductores con edades comprendidas entre los 18 y 60 años, teniendo en cuenta que a partir de los 45 años de edad todos los estudios indican que el 100% de la población tiene algun problema de visión en mayor o menor medida, y la mala visión es uno de los principales factores de riesgo al volante.

Por ello, este verano, época en la que se produce una gran concentración de desplazamientos por carretera, el Grupo Essilor, la Federación Internacional del Automóvil (FIA), el Real Automóvil Club de España (RACE) y Cepsa se han unido para concienciar a los conductores sobre la importancia de revisar la visión y proteger la vista para mejorar la seguridad en carretera.

Los resultados del estudio sobre visión y conducción realizado a más de 3.000 conductores españoles reflejan que, a pesar de que los españoles son conscientes de que la visión es uno de los principales sentidos al volante, todavía falta concienciación sobre este tema en nuestro país. «Dos de cada tres conductores en España consideran que el estado de su visión afecta a su seguridad vial pero, a la vez, un 50% de los conductores no se revisa la vista desde hace más de un año. Y lo que es más preocupante, todavía uno de cada tres conductores españoles ignora que su visión puede afectar a la seguridad en carretera», destaca Pedro Cascales, Country VP de Essilor España.

«Lo recomendable es realizar una revisión de la vista con carácter anual para garantizar la seguridad al volante. La visión es un aspecto clave en materia de seguridad vial al mismo nivel que el uso del cinturón de seguridad y el casco en el caso de las motocicletas» explica el Decano del Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas, Juan Carlos Martínez Moral.

En España un 92% de los conductores considera que su visión está en plenas o buenas facultades. Lo preocupante es que hay un 8% que reconoce que tiene circula sabiendo que tiene problemas de visión y, en cifras absolutas, son más de dos millones de conductores, según el censo de conductores en España.

Entre los principales resultados que se extraen del estudio destaca que la mayoría de los conductores en España reconocen que su visión ha empeorado en los últimos años y lo notan especialmente cuando conducen de noche (30%) y a la hora de ver con nitidez los letreros informativos y las señales en carretera (17%).

El estudio también pone de manifiesto la poca relevancia que los conductores dan a la visión a la hora de preparar un viaje en coche, en comparación con la atención que prestan a revisar el estado del vehículo. Mientras que la mayoría de los conductores siempre o casi siempre revisa sus neumáticos (71%) o el aceite del coche (56%), el 70% de los conductores nunca ha revisado su vista antes de un desplazamiento largo por carretera.

Factores de riesgo

La fatiga visual es uno de los principales factores de riesgo en materia de visión y conducción, especialmente cuando se realizan desplazamientos largos como los que son habituales en esta época del año. «La Dirección General de Tráfico aconseja hacer una parada cada dos horas o cada 150/200 kilómetros para descansar. Este descanso es clave si se quiere evitar la fatiga visual, factor de riesgo al volante que afecta a la conducción, tal y como reconoce el 90% de los encuestados», así lo explica Tomás Santa Cecilia, director de Seguridad Vial del RACE. Sin embargo, el 72% de los conductores reconoce que nunca realiza una parada para descansar su vista, cifra que alcanza el 80% en el caso de los mayores de 56 años, un dato que sorprende puesto que con la edad aumenta el riesgo de problemas de visión.

Los deslumbramientos en carretera son otro peligro a tener en cuenta. Cerca del 80% de los conductores afirma que ha sufrido deslumbramientos al volante y tres de cada cuatro reconocen que esta situación ha afectado a su seguridad vial. Sin embargo, la mitad de los conductores no utilizan gafas de sol polarizadas cuando conduce.

Además, una de cada cinco personas consultadas reconoce haber tardado en ver una señal de tráfico mientras conducía y tres de cada diez personas consultadas declaran haber tardado también en reaccionar al volante por problemas de visión.

Campaña de seguridad vial

Para dar la vuelta a esta situación, y coincidiendo con la primera operación salida del verano, arranca la campaña de concienciación «La seguridad vial empieza por una buena visión». El objetivo de esta iniciativa es claro: concienciar a la población de la importancia de una correcta visión al volante. Para ello, a lo largo de los meses de julio y agosto, los conductores que realicen una parada en alguna de las Estaciones de Servicio de Cepsa de toda España tendrán disponible información con recomendaciones para revisar y proteger su visión en la conducción. La amplia cobertura nacional de las estaciones de Cepsa, por las que pasan más de 500.000 personas cada día, y su ubicación en puntos estratégicos de autopistas y carreteras, facilitará la difusión de la campaña.

Este estudio también pone de manifiesto que un 70% de los conductores en España utiliza sus vehículos todos los días. Por ello, Belén Mateo, Directora de Gestión de la Red Propia de Estaciones de Servicio y Negocios Non Oil de Cepsa, destaca la necesidad de trabajar de manera constante en campañas para mejorar la seguridad vial en carreteras: «La seguridad es uno de los valores que impulsa nuestra Compañía y forma parte de nuestro ADN apoyar cualquier iniciativa que vele por esta materia. En esta ocasión, queremos contribuir con nuestra red de más de 1500 estaciones de servicio para concienciar a los conductores y promover una actitud segura al volante. Cualquier proyecto de prevención en este sentido, contará siempre con nuestra colaboración».

Gafas de sol y sistemas de compensación visual en carretera

Los sistemas de compensación visual como gafas y lentes de contacto son necesarios en cualquier momento del día para aquellas personas que requieren una corrección visual y más aún durante la conducción. Seis de cada diez consultados afirman utilizar algún sistema de compensación visual, siendo los de edades comprendidas entre los 46 y los 65 años los que más las utilizan. Sin embargo, de ellos, un 30% afirma que las gafas de sol que utiliza para conducir no son graduadas. Y no todas las gafas de sol son iguales. Por ejemplo, para la conducción ncturna se recomiendan los cristales de color amarillo, si bien cada persona y cada circunstancia requiere de unas gafas de sol determinadas. Por ello los expertos recomiendan asesorarse por profesionales ópticos, y no recurrir a las gafas únicamente como un elemento de moda.