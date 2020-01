El importante detalle de tu coche que la ITV mira con lupa Dicho control se lleva a cabo en los coches posteriores a 2006 que sean Euro 5 y Euro 6, así como aquellos vehículos pesados Euro VI

Un vehículo no tiene por qué estar perfecto para pasar la ITV. Así, si solo tiene fallos leves, pasará la inspección y podrá circular. Si, en cambio, tiene fallos graves o muy graves, no habrá superado la ITV; al contrario, tendrá que arreglarlos en un plazo máximo de 2 meses, y volver a pasar la inspececión, aunque no necesariamente en las mismas instalaciones.

Pero según la asociación empresarial Aeca-ITV, cerca del 21% de los vehículos (el 20,9%) que en 2018 acudieron a la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) fueron rechazados en la primera inspección, lo que se extiende a más de 4,3 millones de vehículos. En concreto, de los 20.714.602 vehículos que pasaron por una estación de la ITV, 4.331.123 no la superaron a la primera, de acuerdo con los datos de la patronal. Esto supone que los vehículos no aptos crecieron 2,5 puntos porcentuales en comparación con 2017.

Ahora la ITV quiere ayudar a mejorar el medio ambiente. Si en los últimos tiempos el uso del diésel como combustible principal para utilizar nuestros coches, está empezando a quedar en entredicho por las emisiones de gases contaminantes que genera, ahora la inspección quiere centrar sus esfuerzos precisamente en la medición correcta de los mismos.

Por ello, la ITV ahora vigila más de cerca el diagnóstico de a bordo de cada vehículo, tal y como detallan desde el Diario Ideal. Esto es, la centralita que controla las emisiones de gases contaminantes del motor. Si esta ha sido manipulada, se considerará suspendida la ITV. No en vano, la manipulación de las emisiones en algunos casos concretos ha provocado que marcas como Volkswagen hayan tenido que revisar sus políticas de producción.

Este control se lleva a cabo en los coches posteriores a 2006 que sean Euro 5 y Euro 6, así como aquellos vehículos pesados Euro VI. Además, es una comprobación complementaria a la que ya se hace de la gasolina a través del tubo de escape, por lo que, si esta sale negativa, es motivo suficiente para que la ITV no sea validada.

Asimismo, cabe recordar que en los últimos tiempos la inspección de vehículos ha cambiado sustancialmente. Ahora se vigilan mucho más de cerca los dispositivos electrónicos de los nuevos coches para evitar que estos puedan ser manipulados y puedan poner en peligro al resto de conductores por ocultar los defectos del automóvil.