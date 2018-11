España necesita duplicar su capacidad para que el 10% del parque automovilístico sea eléctrico Expertos del mundo empresarial, las administraciones públicas y asociaciones de usuarios han debatido en el "Think Tank Movilidad" sobre los retos de la movilidad a los que se enfrentan las ciudades españolas

ABC.es

@abc_motor MADRID Actualizado: 20/11/2018 16:41h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La transición hacia una movilidad en la que el coche eléctrico y las energías menos contaminantes tendrán más protagonismo está generando un debate en la sociedad, en la que se pueden encontrar posturas más o menos radicales, pero que en todo caso hablan de la necesidad de adaptarse al futuro más inmediato.

En este contexto ha nacido «Think Tank Movilidad», una iniciativa de la Fundación Corell que tiene por objetivo contar con laboratorios de ideas que analicen, investiguen y propongan soluciones innovadoras a los retos que plantea la movilidad y fomentar el debate público alrededor del transporte de personas y mercancías.

Una de sus primeras iniciativas ha sido el encuentro que ha tenido lugar en Madrid, en el que han participado expertos en diversas materias que han analizado el presente y los pasos que hay que dar hacia esa movilidad más ecológica.

Como una de sus conclusiones destaca que España necesitaría duplicar su capacidad eléctrica para que el 10% del parque automovilístico sea eléctrico. Así de tajante se ha mostrado Samuele Furfari, experto en Energía y profesor de la Universidad Libre de Bruselas, en su intervención en la jornada "La movilidad metropolitana a debate". Furfari ha indicado que “para realizar una carga lenta del 10% del parque de coches España necesitará un 11% más de plantas eléctricas; para carga rápida sería necesario doblar la capacidad eléctrica. Y eso no es posible solo con energía renovable”.

En este sentido, el experto en política energética ha explicado que el cambio es posible a nivel tecnológico, “el problema está en la movilidad. El coche eléctrico se puede introducir, pero no de golpe, hay que pensar a largo plazo”. Y ha destacado que “el diésel no está anticuado, en el futuro habrá diésel más limpio. Decir que no al diésel es una autodestrucción, como dice el ministro de Transporte alemán, Andreas Scheuer. Hay que renovarlos, retirar los coches antiguos”.

Samuele Furfari ha indicado en su intervención que las políticas de movilidad deben “asegurar la libertad a todos los ciudadanos y el crecimiento económico. Proteger el medio ambiente es indispensable, pero hay que tener cuidado con el principio de precaución, que solo se aplica en Europa, y que puede paralizar todo”.

El evento ha contado con la intervención de la Rosalía Gonzalo, consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, quien ha señalado que “la Comunidad de Madrid está a la vanguardia en transporte público, pero tenemos la oportunidad de crecimiento”.

En este sentido, Gonzalo ha desatacado que la Comunidad de Madrid acogerá el nuevo centro de innovación del consorcio europeo de transporte y ha indicado que “el consorcio de transporte es la manera que tenemos de convivir todos los operadores que hacen posible que las personas se trasladen por la Comunidad de Madrid”.

Además, ha recordado que “hemos congelado la tarifa joven de transporte, creando cultura de transporte público entre nuestros jóvenes” y aseguró que el ejecutivo regional seguirá invirtiendo en la conservación de los 2.500 kilómetros de carreteras de Madrid. “En esta legislatura hemos comprometido 150 millones de euros en inversión en mantenimiento.

La jornada "La movilidad metropolitana a debate" ha contado con la participación de representantes de administraciones públicas, empresas y asociaciones de usuarios y empresariales para discutir sobre los retos del transporte de personas y mercancías.

Javier Carbajo y Miguel Ángel Ochoa, vicepresidente y presidente de la Fundación Corell

La primera mesa redonda ha versado sobre tecnología y tendencias. En este sentido, Alberto Merino, gerente de producto de Mercedes-Benz, ha apuntado que “vamos hacia una descarbonización del transporte”, pero ha señalado que los objetivos marcados en cuanto a reducción de emisiones por parte de la Unión Europea “están ejerciendo mucha presión a los fabricantes de vehículos. En los últimos 20 años, hemos reducido un 20% las emisiones, lo que supone un 1% anual. Con los objetivos de la UE para 2025 tendríamos que reducir un 3% anual”.

Por su parte, Walter Hermann, director de Servicios Telemáticos de Continental, ha indicado que la estrategia de la compañía “gira entorno a que la movilidad sea más eficiente. El coche del futuro va a requerir una conectividad holística, integral: infraestructuras, talleres, fuerzas de seguridad, administraciones…”

Javier Cañestro, director de GantaBi, ha señalado que “la movilidad es compleja pero tiene una solución, que si es buena y rápida, no será barata, si es barata y rápida, no será buena; si es buena y barata, no será rápida.”, mientras que Rosa Ortuño, CIS Officer de Bristish Telecom, ha afirmado que ya hoy “en Europa hay 32 millones de coches conectados”.

Además, Mariano Silveyra, presidente en Europa de Cabify, ha calculado que “la aparición de nuevas alternativas han abaratado un 25% moverse de un punto a otro”, pero ha señalado que “la regulación no está acompañando para nada. Hay una preocupación, pero no se ha abordado el problema como se tiene que hacer”.

Precisamente, en la mesa centrada en regulación y estrategia, todos los ponentes han coincidido en la necesidad de que exista una legislación con visión de largo plazo y que tenga en cuenta las necesidades de todos los actores involucrados. Juan Miguel Sánchez, ex director general de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento y miembro del Think Tank Movilidad, ha indicado que “nuestras administraciones no están preparadas para dar una respuesta a los cambios que estamos viendo, porque hay un rigideces muy fuertes, seguimos cerrados en compartimentos estancos y no trabajamos en red, no solo a nivel nacional, local y regional, sino también internacional. Y no estamos incorporando la tecnología ni la participación de los ciudadanos. Nuestras respuestas son torpes, lentas y tardías. Tarde o temprano tendremos que reaccionar”.

Carlos Cuesta, coordinador de Regulación y Fiscalidad en Nedgia y Gasnam de Naturgy, se ha referido directamente al anteproyecto de la Ley de Cambio Climático y el papel que debería jugar el gas natural en las políticas de movilidad. “El gas es mucho menos contaminante que los combustibles líquidos”, y ha pedido que “se mantenga la fiscalidad reducida para el combustible y se cree una fiscalidad reducida en el IVA de los vehículos que utilicen esta fuente de energía”.

Por su parte, Josep Maria Fortuny, subdirector de Ordenación del Transporte de la Generalitat de Cataluña, ha indicado que “debería haber una autoridad global de la que dependa la movilidad, que incluya transporte y circulación”. Además de demandar una “política ambiental progresiva, decidida pero progresiva y debe haber un gran pacto global de las administraciones en temas de movilidad”.

En el ámbito fiscal, Pedro González-Gaggero, socio de Ernst&Young, ha señalado que lo que debe fijarse es “el ritmo de la transición energética. Ha de irse a una electrificación del transporte, pero se puede plantear una transición de máximos, in etapas intermedias, o una transición escalonada, que pueda dar a las empresas la seguridad para llevarla a cabo”.

Domingo Martín, jefe del Área de Estudios y Proyectos de CRTM, ha destacado que “el reto futuro es elevar la cuota del transporte público en el ámbito metropolitano, y para ser eficiente se tiene que combinar con otras soluciones, como los vehículos compartidos, los vehículos de movilidad personal”.

Por último, tanto los usuarios como los operadores han mostrado su preocupación por las medidas legislativas que puedan venir a corto, medio plazo. Por ejemplo, Matthias Maedge, delegado general en Bruselas de la IRU (International Road Transport Union), ha señalado que “de cara al paquete de movilidad que se está negociando en el Parlamento Europeo, es importante que no se trate a los viajeros como se trata el transporte de mercancías”.

Por su parte, Gustao Saoya, presidente de FUCI (Federación de Usuarios y Consumidores Independientes), ha señalado “la movilidad compartida como uno de los retos de futuro de la movilidad”. Mientras que Paula Bouzada, subdirectora de Á.T. Movilidad de Alsa, ha observado que “el reto es reducir el uso del vehículo privado como uso particular, y para ello, hay que fomentar el transporte colectivo”. Y, por último, Daniel Latorre, director de UNO (Organización Empresarial de Logística y Transporte), ha pedido “las mismas reglas para todos. Estamos en un entorno hostil, con restricciones a los vehículos y nuevas normativas, que supondrá una renovación de la flota del 40% en los próximo 2 años”