Comprar coche por menos de 2.000 euros: lo que debes saber para no tirar el dinero

La demonización del diésel y la confusión de los consumidores, que no saben qué coche comprar, no solo están teniendo un efecto negativo sobre las ventas de vehículos nuevos, que acumulan once meses de caídas en el canal de particulares. También están incrementando las compraventas de modelos de más de quince o veinte años, apodados «coches chatarra» por su prolongada vida útil y, habitualmente, elevado número de kilómetros.

Durante el año pasado se vendieron en España más de 166.000 automóviles con una antigüedad superior a 20 años. Además, a cierre del año pasado, el 61,6% de los turismos en España tenía más de diez años de antigüedad, una cifra una décima inferior a la de 2017 y un 64% más que en 2008, mientras que el 73,2% de los camiones superaba esa antigüedad (73% en 2017). Como consecuencia, la edad media del parque automovilístico nacional se incrementó el año pasado hasta 12,4 años.

Aunque hay enormes variaciones en función de la marca y el estado general del coche, este tipo de vehículos se ofrecen a un precio de como máximo unos 2.000 euros. Tal presupuesto es tentador si se compara con los 17.249 euros de media que los españoles pagan por un coche nuevo, pero hay que tener claro también lo que obtenemos a cambio, que suele ser un automóvil con más de 150.000 kilómetros en su odómetros -no es raro tampoco que superen los 200.000-, y en un estado mecánico que va de lo malo a lo regular.

Eso no significa que no haya buenas ofertas en el mercado, pero deben analizarse caso por caso, siendo fundamental acreditar la procedencia anterior del vehículo para descartar posibles modificaciones ilegales del kilometraje. También hay que tener en cuenta el estado general del vehículo y el uso que se le quiere dar.

«Si vamos a querer hacer un uso intensivo del vehículo claramente no va a acompensar, porque va a fallar y no va a salir rentable». explica Rubén Fidalgo, de Autocasion.com. «Es muy poco probable que por ese precio no tenga absolutamente ningún fallo. Si vas a ahacer muchos kilómetros, empezarán a romperse cosas como el alternador», detalla.

Es igualmente importante tener claro el coche que necesitamos. «Si es pequeño puede compensar, porque las averías son relativamente económicas. La regla suele ser "coche grande, avería grande"», dice Fidalgo, siempre teniendo en mente que con estas edades «hay coches bien conservados y otros que son chatarra».

Según el experto, lo más recomendable son «modelos japoneses de gasolina, porque son muy sencillos, con pocas "pijadas" electrónicas y mecánicas muy robustas y que aguantan muchos años». Pero a cambio, eso sí, «son tragones (en combustible) y pueden no compensar para hacer muchos kilómetros». «Pero para el tipico usuario que va a hacer menos de 10.000 km al año se puede ir a por un Honda Civic con diez años o un Accord con 15, que son coches durísimos, por lo general bien cuidados, que le van a hacer un buen servicio, siempre que la unidad que compre esté en buen estado».

Fidalgo recomienda asimismo evitar los coches susceptibles de haber sufrido un uso excesivamente deportivo, como un BMW Serie3 o un Opel Calibra, y por lo general no recurrir a modelos de marcas Premium. «Vas a encontrar coches con muchos kilómetros y con averías muy caras. En un Clase S reponer un elevalunas igual cuesta 600 euros; lo que en un Civic te costaría 60 en un desguace».

A tener en cuenta - ITV pasada recientemente. No haber logrado pasar la inspección técnica obligatoria es motivo suficiente para descartar la compra, ya que la posible reparación necesaria puede llegar a ser más cara que el coche - Reparaciones pendientes. Por el mismo motivo, conviene descartar vehículos que tengan pendiente «alguna pequeña reparación». Salvo que el comprador sea experto en mecánica, pueden esconder algo peor que encarezca notablemente la adquisición - Descartar los «sin papeles». Un vehículo sin documentación es un vehículo sin procedencia clara. Puede venir de una subasta judicial -lo que implica años a la intemperie- o tener alguna carga judicial detrás. - Solicitar el historial del vehículo a la Dirección General de Tráfico (8,50 euros), para comprobar que no esté sujeto a cargas o a impagos y se pueda transferir sin problema a nombre del nuevo comprador. - Comprobar físicamente que no haya sufrido un accidente grave. Algunas evidencias del vehículo podrán indicar si ha sufrido algún siniestro: piezas reemplazadas según el informe de la ITV, tornillos arañados en el motor, puertas que no terminan de encajar o huecos más grandes en un lateral del coche que en otro, daños en los bajos... - Probar el vehículo. Si todo lo anterior parece correcto, es imprescindible probar el vehículo para comprobar que parámetros como la dirección o los frenos funcionen adecuadamente. Si el comprador no es un experto, puede solicitar al vendedor que el vehículo sea revisado en un taller de su confianza, corriendo con los gastos, lo que terminará de solventar sus dudas. - Centrarse en marcas generalistas. Con un presupuesto tan reducido, se podrán encontrar modelos de marcas Premium como BMW, Audi o Mercedes, pero con tantos kilómetros que su compra puede resultar desaconsejable. Un vehículo que haya recorrido más de 20.000 kilómetros al año ha recibido un uso intensivo, con su consiguiente desgaste mecánico pasada una década y media. Por ejemplo, en el portal Autocasion.com se puede encontrar por prácticamente el mismo precio -1950 euros- un Opel Corsa de 1999 gasolina de 54CV y un Volvo V40 diésel del año 2000 con 125CV. La diferencia, mecánica aparte, es que el primero tiene apenas 79.743 kilómetros; mientras que el segundo ronda los 300.000. Al mismo tiempo, sus repuestos y averías son más costosos de solucionar.