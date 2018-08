Compradores del Tesla Model 3 denuncian que el paragolpes se cae al circular con lluvia

Nuevos problemas para el Model 3, el primer eléctrico «asequible» de Tesla. Mientras el fabricante californiano parecía comenzar a solucionar sus problemas de producción -al menos los de la versión más costosa, la de 50.000 dólares, que cuenta con dos motores eléctricos, uno en cada eje, y una autonomía de 510 kilómetros-, dos de los primeros compradores han detectado un grave fallo que afecta a su paragolpes trasero.

Así, en dos imágenes difundidas a través de la red social Twitter, los usuarios Rithesh y Benj1Franks han mostrado como esta pieza se desprende de la carrocería tras circular en condiciones de lluvia.

«Tras media hora, cuando llevaba el Model 3 a casa bajo una intensa lluvia, se desprendió», escribe Rithesh, con mención al consejero delegado de la compañía, Elon Musk.

Una protesta a la que respondió el usuario Benj1Franks con otra imagen de su vehículo, asegurando que «es el resultado de conducir mi Model 3 a través de 30 centímetros de agua a menos de 15 kilómetros por hora».

@Tesla this is a result of driving my model 3 through 12-15 inches of water on the street at <10mph. The bumper became a parachute for the water. The design is intended to deflect. Advise on warranty? The service center was not helpful this AM and told me to find a body shop. pic.twitter.com/wwUZCFfkRi