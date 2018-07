Cinco consejos para evitar que tus vacaciones en coche se conviertan en un infierno Madrugar, planificar y revisar correctamente el automóvil, clave para evitar sorpresas desagradables

Viajar en coche con toda la familia, padres, niños, abuelos… puede llegar a convertirse en una pesadilla. Sobre todo, si la época en la que se hace el desplazamiento es en verano y este es de una distancia considerable. Son varios los factores que juegan en contra: altas temperaturas, atascos, posibles averías, el espacio reducido… Por eso, es importante tener en cuenta una serie de consejos para que el viaje no se transforme en un tormento.

No deja la revisión para el último momento

Antes de salir de viaje, es necesario realizar una revisión completa del automóvil. Así, se circulará con el coche en óptimas condiciones y se impedirán averías sorpresa, explican desde el centro de bricolaje del automóvil HTMBoxes. Además de esto, se irá más seguro y se viajará en óptimas condiciones. Pero, lo esencial es no dejar esta revisión para el último momento, ya que si no, es posible que no pueda realizarse debido a la alta demanda que hay en estas fechas previas a las vacaciones.

Ante todo, planificación

Aunque se piense que la ruta es sencilla, lo ideal es planificar bien la ruta y programarla antes en el navegador antes de salir. De esta manera, se evitará perderse, con la desesperación que esto conlleva en todos los miembros de la familia, sobre todo, en los más pequeños. Además, es positivo también incluso planificar los lugares en los que se va a realizar los descansos. De este modo, se impedirá parar en sitios no deseados o poco adecuados. Además, hay que tener en cuenta que si se viaja con niños, personas mayores o mascotas, es necesario prever más tiempos de descanso para hidratarse e ir al baño.

A quien madruga…

Dios le ayuda. Sin duda, viajar en horas tempranas del día es la mejor idea para que el viaje sea lo más llevadero posible. De esta forma, no se sufrirán las horas de más calor en los descansos y se conseguirá, seguramente, que los niños duerman parte de viaje después de haberse despertado tan pronto.

Todo en su sitio

Durante el trayecto, seguro que surgen necesidades: “tengo hambre”, “me aburro, quiero ver una película” o “vamos a escuchar esta canción”. Por eso, es primordial tener todo a mano, y no tener que buscarlo en el último momento y mientras se conduce. Así, se llevarán refrescos, snacks, en una nevera a la que se tenga fácil acceso, se realizará una lista con las canciones favoritas de la familia o se tendrá que llevar bien cargada y localizada una Tablet con las películas o dibujos favoritos de los niños. Esto, nos podrá salvar de más de un contratiempo y desespero.

Con una temperatura óptima

Es clave, durante el trayecto, mantener una temperatura óptima. De esta forma, se evitarán cambios drásticos y, por tanto, lesiones, dolores y enfriamientos. Lo ideal es que se mantenga en torno a los 24 grados. Más baja o más alta puede tener como consecuencia complicaciones.