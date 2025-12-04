Suscribete a
Limitado a 4.000 unidades en todo el mundo: Así es el nuevo Cupra Formentor VZ5

El nuevo Cupra Formentor VZ5 vuelve con 390 CV y 480 Nm de par, gracias a su emblemático motor TSI de 2.5 litros y cinco cilindros

Cupra Formentor VZ5
Cupra Formentor VZ5 P.F.

N. S.

Madrid

Cupra tiene un Formentor VZ5 nuevo listo para saltar al ruedo. Limitado a solo 4.000 unidades en todo el mundo, este SUV crossover de altas prestaciones cuenta con 390 CV de potencia y 480 Nm que ofrece el motor de cinco cilindros 2.5 ... TSI, y su exclusiva secuencia de encendido 1-2-4-5-3 y su sistema de escape crean un sonido característico, repleto de emoción, que ayuda a mejorar la experiencia de conducción. En combinación con una transmisión DSG de doble embrague y siete velocidades, el VZ5 acelera de 0 a 100 km/h en solo 4,2 segundos. Y, por primera vez, su velocidad máxima ya no está limitada electrónicamente, lo que libera todo el potencial del motor de cinco cilindros y proporciona sensaciones más puras, alcanzando una velocidad máxima de 280 km/h.

