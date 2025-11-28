Suscribete a
ABC Premium
Elecciones Extremadura
El CIS da la victoria a Guardiola, pero seguiría dependiendo de Vox
Última hora
Absuelto el acusado de asesinar al sacristán en Algeciras en 2023

Así funciona la super fábrica inteligente de Lepas en Wuhu (China)

Inteligencia Artificial y Big Data optimizan cada fase productiva en la planta digitalizada de Chery mejorando la calidad y prediciendo fallos

La fábrica produce un coche por minuto con cero defectos gracias a la automatización total

Así es la fábrica inteligente de LEPAS, con un 97% de automatización
Así es la fábrica inteligente de LEPAS, con un 97% de automatización F. P.

Canal Motor

Madrid

El Grupo Chery, con 27 años de experiencia y 15 millones de automóviles producidos, está redefiniendo el estándar global de la manufactura automotriz a través de su «Chery Intelligent Connected Super Factory» en Wuhu.

Esta planta es el centro de producción de los nuevos modelos ... de LEPAS, incluyendo el LEPAS L8 y el LEPAS L4, y se sitúa a la vanguardia de la industria por su alto nivel de automatización y digitalización.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app