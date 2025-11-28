Así funciona la super fábrica inteligente de Lepas en Wuhu (China)

El Grupo Chery, con 27 años de experiencia y 15 millones de automóviles producidos, está redefiniendo el estándar global de la manufactura automotriz a través de su «Chery Intelligent Connected Super Factory» en Wuhu.

Esta planta es el centro de producción de los nuevos modelos ... de LEPAS, incluyendo el LEPAS L8 y el LEPAS L4, y se sitúa a la vanguardia de la industria por su alto nivel de automatización y digitalización.

La fábrica de Wuhu está diseñada para la producción mixta de vehículos de combustión, híbridos y eléctricos, y tiene capacidad para fabricar un coche por minuto.

La clave de su eficiencia reside en una automatización del 97 por ciento, un estándar elevado en la industria. El proceso de ensamblaje cuenta con 660 brazos robóticos que operan coordinadamente para fabricar distintos modelos sobre una misma plataforma.

Estos robots integran sensores de visión y control de par para asegurar que cada punto de soldadura cumpla con tolerancias micrométricas, garantizando una producción continua y precisa. En el proceso logístico, la planta utiliza 163 tipos diferentes de vehículos AGV (Guided Autonomous Vehicles) controlados por un sistema centralizado.

Estos AGV transportan piezas directamente a las estaciones de trabajo, logrando aumentar la eficiencia logística en aproximadamente un 20 por ciento. El control de calidad es exhaustivo en el ensamblaje final, donde 165 herramientas de apriete de alta precisión aseguran la cobertura del 100 por ciento de los puntos críticos del vehículo.

La Inteligencia Artificial (IA) visual se aplica en diversos escenarios de fabricación F. P.

Todos los parámetros de torque y las curvas de apriete se registran automáticamente, permitiendo la trazabilidad completa del historial de montaje de cada unidad, bajo el objetivo de «cero defectos».

La factoría está completamente digitalizada. Dispone de una torre de control inteligente para la gestión visualizada de operaciones y almacenes de datos que alimentan la toma de decisiones.

La Inteligencia Artificial (IA) visual se aplica en diversos escenarios de fabricación, como el control de calidad en estampación, soldadura y montaje final, permitiendo una gestión de calidad más refinada y la predicción de fallos. El análisis de Big Data abarca todo el proceso —diseño, suministro, producción y operaciones— para romper las barreras entre sistemas y mejorar la calidad de producción de manera efectiva.

Además de la eficiencia tecnológica, la planta de Wuhu es un referente en sostenibilidad industrial. Cuenta con una instalación de 76 MW de paneles solares que genera 198.900 MWh anuales, destinando el 93,9 por ciento al autoconsumo y evitando unas 140.000 toneladas de CO2. La fábrica también incorpora procesos de baja huella de carbono, como el gigacasting y la pintura a baja temperatura, y aplica rigurosos estándares de calidad y seguridad