Suscribete a
ABC Premium

CUPRA lanza el León VZ con 325 CV y tracción delantera en edición limitada

CUPRA apuesta por la exclusividad con solo 1500 unidades del León VZ un coche de colección para los más exigentes

Con 270 km/h de velocidad máxima redefine los límites de la tracción delantera ofreciendo un control superior en cada curva

CUPRA León VZ
CUPRA León VZ F. P.

Canal Motor

Barcelona

El CUPRA León VZ llega como el León de tracción delantera más potente fabricado hasta ahora. Equipa un motor de gasolina 2.0 TSI turboalimentado con 325 CV (239 kW) y 420 Nm de par máximo, acelera de 0 a 100 km/h en 5, ... 4 segundos, alcanza 270 km/h de velocidad máxima y se producirá en una serie limitada a 1.500 unidades para todo el mundo, con lanzamiento previsto en el primer trimestre de 2026.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app