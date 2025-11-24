Suscribete a
Los CUPRA León, Formentor y Born reciben la máxima distinción de Euro NCAP

Más allá de la colisión, incorporan sistemas de llamada de emergencia eCall y superan las pruebas de inmersión para garantizar la seguridad post-accidente

Las nuevas pruebas de colisión contemplan y la protección de usuarios vulnerables como peatones y ciclistas

Los CUPRA León, Formentor y Born obtienen la calificación de 5 estrellas Euro NCAP bajo las estrictas normas de 2025
Los CUPRA León, Formentor y Born obtienen la calificación de 5 estrellas Euro NCAP bajo las estrictas normas de 2025

Canal Motor

Madrid

Los CUPRA León, Formentor y Born han obtenido la máxima calificación de 5 estrellas Euro NCAP bajo las nuevas y más estrictas normas de evaluación de 2025.

Con estos resultados, los tres modelos mantienen la nota más alta en seguridad y se suman a los ... CUPRA Tavascan y CUPRA Terramar, que también cuentan con 5 estrellas en las pruebas del organismo europeo.

