AIXAM lanza el City Eclipse, un cuadriclo ligero de edición limitada

AIXAM ha anunciado el lanzamiento en el mercado español del City ECLIPSE, una edición limitada de 20 unidades de su cuadriciclo ligero, basada en el modelo City PACK.

El City ECLIPSE está equipado con el motor diésel bicilíndrico Kubota Z482 Euro 5+. Según el ... fabricante, esta motorización es la única en su categoría que cumple con la normativa de emisiones sin necesidad de utilizar el aditivo AdBlue ni incorporar filtro de partículas.

Óscar Castellano, director general de AIXAM para España y Portugal, comentó que el lanzamiento busca reforzar la posición de la marca en la movilidad urbana moderna, especialmente para usuarios jóvenes y en ciudades con regulaciones ambientales.

La configuración mecánica incluye inyección electrónica common rail, válvula EGR y convertidor catalítico. AIXAM indica que el motor bicilíndrico ofrece una reducción de vibraciones en comparación con los motores monocilíndricos habituales en este segmento.

Desde 15 años con permiso AM

Este cuadriciclo presenta un acabado exterior en negro metalizado con detalles en verde jade en los retrovisores, inserciones frontales y el techo. Cuenta con montantes en negro brillante y llantas de aleación de 15 pulgadas de diseño diamantado.

El equipamiento incluye sensores de aparcamiento traseros. El interior incorpora inserciones en verde jade y una tapicería TEP tipo cuero negra con pespuntes.

El City ECLIPSE, como otros modelos de la marca, está homologado para ser conducido a partir de los 15 años con el permiso AM. La compañía destaca que sus vehículos (tanto las versiones diésel de bajas emisiones como la gama eléctrica e-AIXAM) tienen acceso garantizado a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).

En cuanto a seguridad, AIXAM menciona la inclusión de una construcción reforzada, cinturones de seguridad con pretensado y un sistema ABS de altas capacidades adaptado a sus modelos.

El vehículo se comercializa en configuración cerrada a un precio de 14.999 € (IVA incluido), más la tasa de matriculación. Las unidades estarán disponibles para su entrega a concesionarios a partir de la segunda quincena de diciembre de 2025.