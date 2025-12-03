Suscribete a
ABC Premium

AIXAM lanza el City Eclipse, un cuadriclo ligero de edición limitada

Con un motor diésel Euro 5+ sin AdBlue ni filtro de partículas, es la apuesta ecológica de la marca para las Zonas de Bajas Emisiones

Para una movilidad accesible y respetuosa con el medio ambiente, estará disponible a partir de diciembre de 2025

City ECLIPSE
City ECLIPSE F. P.

A. Noguerol

Madrid

AIXAM ha anunciado el lanzamiento en el mercado español del City ECLIPSE, una edición limitada de 20 unidades de su cuadriciclo ligero, basada en el modelo City PACK.

El City ECLIPSE está equipado con el motor diésel bicilíndrico Kubota Z482 Euro 5+. Según el ... fabricante, esta motorización es la única en su categoría que cumple con la normativa de emisiones sin necesidad de utilizar el aditivo AdBlue ni incorporar filtro de partículas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app