Suscribete a
ABC Premium
Directo
Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

Las matriculaciones de vehículos electrificados se disparan un 103%

Las asociaciones del sector alertan sobre el fin del Plan Moves III y solicitan al Gobierno una prórroga para mantener el ritmo de crecimiento

Los vehículos híbridos enchufables superan a los eléctricos puros en ventas acumuladas mientras el mercado electrificado alcanza un nuevo hito

Los vehículos electrificados se duplican en noviembre
Los vehículos electrificados se duplican en noviembre F. P.
Patxi Fernández

Patxi Fernández

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El mercado de vehículos electrificados (incluyendo 100% eléctricos e híbridos enchufables) ha duplicado sus matriculaciones con una subida del 103,1 por ciento y alcanzando las 24.418 unidades. De este modo el acumulado anual asciende a 228.127 unidades, con un crecimiento del +95, ... 9 por ciento.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app