Triumph presenta las nuevas ediciones especiales Alpine y Desert de su Tiger 900

La casa de Hinckley lanza dos versiones de su Trail media que incrementan su equipamiento de serie y lucen nuevos esquemas de pintura y gráficos exclusivos

Las primeras unidades estarán disponibles en los concesionarios oficiales Triumph a partir de enero de 2026, con un precio desde 16.795 €

Nuevas Triumph Tiger 900 Alpine y Desert
Nuevas Triumph Tiger 900 Alpine y Desert

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Barcelona

Triumph acaba de desvelar dos ediciones especiales de su Tiger 900 que elevan las pretensiones aventureras del modelo de serie con un nivel superior de especificaciones y nuevos esquemas de color con gráficos exclusivos.

La Alpine Edition se basa en la Tiger 900 ... GT Pro, de orientación asfáltica, y luce una decoración inspirada en las cumbres alpinas. Esta versión equipa defensas de motor y en su diseño destacan los soportes del guardabarros delantero, el pico, los embellecedores delanteros del depósito y las tapas del radiador en Sapphire Black, a contraste con el depósito y el panel bajo el asiento en Snowdonia White. Los detalles en Aegean Blue alrededor del radiador añaden un toque de color. El look se completa con las asas para el pasajero en Matt Phantom Black.

