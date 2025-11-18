Suscribete a
La nueva Honda SH125i recibe mejoras en su estilo y funcionalidad para afianzar su popularidad urbana

La familia del millón de unidades vendidas, la SH, mantiene el pulso firma presentando para 2026 la enésima versión de su 125

La nueva «Scoopy» ha sido rediseñada y recibe una nueva pantalla TFT conectada

Honda SH125i 2026
Honda SH125i 2026 honda press

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Barcelona

El éxito de la familia SH de Honda no tiene parangón en el mundo de las dos ruedas. En el mercado desde 1984, cuando fue lanzada la fundadora de la gama, la SH50, la familia ya supera el millón de unidades vendidas.

El ... modelo Honda SH125i de cuatro tiempos llegó a Europa en 2001. En 2005 se incorporó la inyección electrónica PGM-FI. En el modelo 2013 se introdujo el motor eSP (enhanced Smart Power) de baja fricción y el sistema Idling Stop. En el modelo 2017 se renovó el diseño con líneas más marcadas, iluminación LED delantera y trasera, y se añadió el sistema Honda Smart Key.

