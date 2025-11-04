Zero Motorcycles sorprende en EICMA desvelando su primer escúter, el LS1

Suscribete a
González Amador en su alegato final: «O me suicido o me voy de España»
La firma californiana también aprovecha el salón de Milán para mostrar su vanguardista Lompico Concept y la renovación de su gama de cara a 2026

El LS1 ofrece un almacenamiento debajo del asiento para dos cascos o una tercera batería opcional para ofrecer hasta 173 km de autonomía

Zero LS1
Zero LS1 zero press

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Barcelona

Hasta la fecha, Zero Motorcycles se había ceñido a la fabricación de motocicletas eléctricas, un segmento en el que lleva años siendo una de las referencias a nivel mundial, y siempre había declinado la posibilidad de ingresar en el segmento de los escúteres eléctricos… ... Hasta ahora. Y es que en el marco del salón de Milán EICMA, que está teniendo lugar esta misma semana, la firma estadounidense acaba de desvelar su LS1, su «opera prima» en esta categoría de vehículos eminentemente urbanos.

