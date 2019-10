Los elegidos: estos son los 12 candidatos al Mejor coche del Año ABC 2020 Los lectores de ABC.es y suscriptores de ABC ya pueden votar a través de la web mejorcoche.abc.es

A. Noguerol MADRID Actualizado: 31/10/2019 01:12h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Más de 70 novedades se han presentado y comercializado en España entre octubre de 2018 y septiembre de 2019. Las principales marcas de automoción han apostado por motores cada vez más eficientes, para lo que han tenido en cuenta tanto el diseño y la aerodinámica como la adopción de mecánicas que cada vez emiten menos sustancias contaminantes o generadoras del llamado «efecto invernadero».

En cuando al tipo de vehículo, los SUV siguen creciendo en el mercado, sobre todo los de tamaño medio y pequeño, es decir, las versiones «camperizadas» de los utilitarios y berlinas medias. Pero también este último tipo de vehículos ha recibido numerosas novedades a lo largo del último año, ya que siguen siendo, en su conjunto, los que más ventas acaparan en el mercado.

Entre la gran cantidad de novedades, el equipo de la sección de Motor de ABC ha realizado una primera selección de vehìculos cuyas principales características destacamos en estas páginas. Todos ellos podrían tener argumentos suficientes como para llegar a convertirse en uno d e los candidatos, y han demostrado en sus primeros meses de vida comercial que resultan atractivos para un alto porcentaje de potenciales compradores. Pero las plazas para figurar ene el podio de finalistas son limitadas, por lo que entre los doce modelos que destacamos está el vehículo que se convertirá en el Mejor Coche ABC 2020.

Entre los modelos comercializados entre octubre de 2018 y septiembre de 2019 los candidatos finales son:

Audi A1 Sportback, BMW Serie 1, Citroën C5 Aircross, DS3 Crossback, Ford Focus, Kia Ceed, Mazda 3, Renault Clio, Seat Tarraco, Subaru Forester, Toyota Corolla y Volkswagen T-Cross.

Puedes votar por tu favorito PINCHANDO AQUÍ

Audi A1 Sportback

Mas grande, llamativo y con un dinamismo y confort excepcional. Estas son las principales características de la segunda generación del Audi A1 Sportback, que sale de las instalaciones de Martorell con un precio que arranca en unos 20.000 euros.

Ha crecido significativamente, tanto en longitud -que ahora mide 56 mm más para llegar a los 4,03 metros- como en el interior. Ahora es mucho más espacioso, lo que hace que la vida sea mucho más cómoda para el conductor y todos los pasajeros. Y a pesar de las dimensiones exteriores compactas y la línea deportiva del techo, el espacio deja suficiente lugar para la cabeza y las piernas. La capacidad del maletero, ahora de 335 litros, también ha sido aumentada en 65 litros, un espacio perfecto para albergar las «cargas» del día a día como para realizar viajes largos. De hecho, la altura del umbral de carga es cómodamente baja, algo de agradecer en la actualidad, sobre todo, si se tienen niños o se practica algún deporte.

Este modelo está disponible en una selección de diez colores. El techo del modelo compacto pequeño puede terminarse opcionalmente en un color de contraste diferente al del resto de la carrocería. También las carcasas de los retrovisores exteriores, los bordes laterales del alerón y los marcos laterales están disponibles en un color de contraste.

El interior del nuevo Audi A1 Sportback es una clara orientación al conductor ya que todo está al alcance de la vista. Ya desde la versión básica, el modelo trae de serie un grupo de instrumentos completamente digital con una pantalla de alta resolución de 10,25 pulgadas con el sistema «Virtual Cockpit» y un volante multifunción.

Hay una selección de motores TFSI con un rango de 95 a 200 CV. Este último tiene una transmisión S- tronic de seis velocidad de serie. Los demás cuentan con un cambio manual de seis velocidades o automático de doble embrague de siete relaciones.

Ficha Técnica

Motor: gasolina de 95 a 200 CV Dimensiones (largo / ancho / alto, en metros): 4,02 / 1,74 / 1,43 Maletero: de 335 a 1.090 litros con asientos posteriores abatidos Consumo: desde 5,6 litros a los 100 km Precio: desde 21.140 euros

BMW Serie 1

Tras haber vendido en todo el mundo más de 1,3 millones de vehículos, la tercera generación del compacto Serie 1 de BMW se pasa a la tracción delantera. Con esta nueva arquitectura, el modelo del fabricante bávaro aumenta significativamente su espacio interior frente a su predecesor, especialmente en las plazas traseras. También se nota en el maletero, de 380 litros, que al abatir los asientos traseros aumenta a 1.200.

En el frontal la icónica parrilla con forma de riñón también es más grande, y nos faros de diseño anguloso le otorgan una imagen fresca y juvenil. El habitáculo destaca por una combinación de materiales de alta calidad y detalles innovadores. El puesto de mandos es cómodo, con una visibilidad de la carretera muy precisa y con todos los mandos al alcance de la mano. De hecho, la pantalla de control central táctil, está inclinada hacia el conductor; y el Head-Up Display, de 9,2 pulgadas, permite al conductor ver información sin apartar la vista de la carretera.

Pero si hay algo que de verdad destaca en este nuevo compacto, es el «Asistente Inteligente Personal de BMW», familiarizado con prácticamente todas las funciones del coche. Después de activar el sistema con el mensaje «Hola BMW», el conductor puede pedir un cambio de emisora, subir la temperatura del habitáculo o ir a una dirección simplemente hablando con el Serie 1.

Ya sea con tracción delantera o equipado con el sistema de tracción a las cuatro ruedas inteligente BMW xDrive (disponible en las versiones de mayor potencia) el coche destaca por su agilidad, puesta a punto, y por una suspensión firme y confortable.

En el apartado mecánico, está disponible en variantes diésel y gasolina, con motor en posición transversal y con un rango de potencias que va de los 116 a los 306 CV.

Ficha Técnica

Motor: diésel y gasolina de 116 a 306 CV Dimensiones (largo / ancho / alto, en metros): 4,31 / 1,79 / 1,43 Maletero: de 380 a 1.200 litros con los asientos posteriores abatidos Consumo: desde 4,6 litros a los 100 km Precio: desde 28.800 euros

Citroën C5 Aircross

El Citroën C5 Aircross destaca por su tamaño, habitabilidad, y el confort de uso, además de una buena relación calidad-precio. Dispone de una amplia oferta de personalización, con 30 combinaciones exteriores asociando 7 colores de carrocería, una propuesta de techo bitono negro y 3 Packs Color formados por inserciones coloreadas sobre el paragolpes delantero, los Airbump en la parte baja de las puertas delanteras o bajo las barras del techo.

Exteriormente el nuevo C5 Aircross muestra un estilo exterior robusto y musculoso caracterizado por un capó elevado, una batalla de 2,73m, sus voladizos cortos y sus volúmenes fluidos marcados con elementos gráficos fuertes. También dispone de 5 ambientes interiores.

Para mejorar la comodidad de los ocupantes, el C5 Aircross dispone de un sistema de suspensión equipado con topes hidráulicos de serie en toda la gama. Los asientos denominados «Advanced Comfort» son generosos y envolventes. También se ha cuidado mucho el aislamiento acústico, con unos cristales laminados de doble espesor con capa aislante.También dispone de una modularidad única con 3 asientos traseros independientes, deslizantes, escamoteables y reclinables, y un maletero con capacidad para 580 litros de carga, ampliables a 720 desplazando los asientos posteriores, o hasta la increíble cifra de 1.630 abatiendo los asientos.

En el C5 Aircross disponemos de 20 tecnologías de ayuda a la conducción, entre ellas el Highway Driver Assist, dispositivo de conducción autónoma de nivel 2, así como 6 tecnologías de conectividad, entre ellas la recarga sin cables para el teléfono móvil. Además disponemos de una pantalla de grandes dimensiones a través de la que accedemos a todos los controles y sistemas multimedia. La oferta de motorizaciones es muy completa, con mecánicas diésel y gasolina de 130 y 180 CV (este último tiene como opción el cambio automático EAT8). A principios de 2020, Citroën introducirá una versión híbrida enchufable. Para mejorar la capacidad de tracción en condiciones desfavorables, el C5 Aircross puede llevar el sistema Grip Control con cinco programas de funcionamiento.

Ficha Técnica

Motor: diésel y gasolina de 131 a 181 CV Dimensiones (largo / ancho / alto, en metros): 4,50 / 1,84 / 1,865 Maletero: de 580 a 1.630 litros con los asientos posteriores abatidos Consumo: desde 5,2 litros a los 100 km Precio: desde 21.550 euros

DS3 Crossback

Poco a poco la firma DS crece y presenta sus productos exclusivos marcados por el ADN del lujo francés. El DS3 Crossback es un coche que estéticamente tiene un aspecto robusto y compacto, con infinidad de soluciones y avances tecnológicos, y en el que destacan tanto la calidad de los materiales como la posibilidad de personalizarlo a nuestro gusto.

En el apartado mecánico, el DS3 ha llegado a España con motores de gasolina de 100, 130 y 155 CV, y diésel de 100 y 130. Pero la gran novedad es el primer motor eléctrico del grupo, que ofrece 136 CV de potencia con una autonomía de unos 300 km, y con un tiempo estimado de carga de 5 horas en un «enchufe normal».

Este modelo mantiene la apuesta de la marca por la personalización, que se manifiesta en aspectos como las cinco Inspiraciones, basadas en lugares emblemáticos de la capital francesa, que permiten que el interior sea un fiel reflejo de sus usuarios, combinando colores y materiales tanto en el interior como en el exterior del vehículo. Unas posibilidades de elección que se refuerzan con 9 tipos de llantas, 9 colores de carrocería y 3 colores de techo.

El DS 3 Crossback estrena tecnologías espectaculares como los proyectores DS Matrix LED Vision, los tiradores de las puertas escamoteables que se despliegan automáticamente y un puesto de conducción totalmente digital. Una modernidad que va de la mano con un gran confort, una gran cantidad de equipamiento de seguridad y funciones de ayuda a la conducción, entre ellas la conducción autónoma de nivel 2, todo ello con un confort y una acústica sin precedentes. En cuanto a estructura de gama, este nuevo modelo se comercializa en España en cuatro acabados (Be Chic, So Chic, Grand Chic y Performance Line).

Ficha Técnica

Motor: diésel, gasolina y eléctrico de 102 a 156 CV Dimensiones (largo / ancho / alto, en metros): 4,11 / 1,79 / 1,53 Maletero: de 350 a 1.050 litros con los asientos posteriores abatidos Consumo: desde 4,7 litros a los 100 km Precio: desde 24.000 euros

Ford Focus

La cuarta generación del Ford Focus se ha hecho de rogar, pero la espera ha merecido la pena. El exitoso compacto norteamericano, del que se han vendido más de 16 millones de unidades desde su lanzamiento, en 1998, se renueva totalmente. La actualización incluye cambios de calado y una amplia oferta de acabados: de partida, Trend y Trend plus, además del tecnológico y equilibrado Titanium, el deportivo ST-Line, el crossover Active y el refinado Vignale. Todos ellos con dos carrocerías: 5 puertas y Wagon o familiar.

Estéticamente, la silueta es más agresiva, gracias a una colocación más retrasada del pilar A, que permite lucir un capó de mayor tamaño. Bajo el capó, el nuevo Focus incluye una variada oferta de propulsores, un 10% más eficientes que los actuales. La oferta de gasolina parte del reconocido motor EcoBoost de 1 litro, que ofrece potencias de 85, 100 y 125CV, y se completa con un nuevo EcoBoost de 1,5 litros de 150 o 182CV.

Todos, turbocargados, incluyen un sistema de desactivación de cilindros (en apenas 14 milisegundos, 20 veces más rápido que un parpadeo) en función de las necesidades de conducción, lo que permite economizar combustible.

En diésel, un nuevo motor EcoBlue de 1,5 litros ofrece 95 o 120CV con un par de 300 Nm; y un EcoBlue de 2 litros, 150CV y 370 Nm. Todos los propulsores pueden combinarse con una remozada transmisión manual de seis velocidades, y los más potentes con un novedoso cambio automático de 8 transiciones, manejable mediante una rueda en el árbol central.

Donde más brilla la nueva generación del Focus es en el apartado de asistencia a la conducción.

Con nivel 2 de conducción autónoma, puede incluir: sistema de control de crucero adaptativo, lectura de señales de tráfico, asistente de mantenimiento de carril, avisador de ángulo muerto, o el llamativo «Ford MyKey», que permite programar una «llave» para conductores jóvenes con funcionalidades como velocidad limitada o desactivación de los altavoces si los cinturones de seguridad no están abrochados.

Ficha Técnica

Motor: diésel y gasolina de 95 a 280 CV Dimensiones (largo / ancho / alto, en metros): 4,39 / 1,84 / 1,50 Maletero: de 375 a 1.354 litros con asientos posteriores abatidos Consumo: desde 4,7 litros a los 100 km Precio: desde 20.536 euros

Kia Ceed

Desde que se inició la producción de la primera generación del Kia Cee’d en la planta eslovaca de Kia, en diciembre de 2006, se han fabricado más de 1,28 millones de unidades. El modelo, toda una referencia de la firma coreana en el segmento C (berlinas), llega ahora a su tercera generación con un carácter más europeo, con un diseño atlético, nuevas e innovadoras tecnologías y una conducción mejorada.

Como sus predecesores, el nuevo modelo, que ahora se llama Ceed (sin coma) se ha concebido, diseñado y desarrollado en Fráncfort por los equipos de diseño, desarrollo de producto e I+D de Kia.

Más bajo, ancho y con un voladizo trasero más largo que el del modelo al que reemplaza, incorpora de serie luces diurnas de LED tipo «cubito de hielo». Está disponible en variantes de cinco puertas, familiar deportivo Pro Ceed, familiar Tourer, y con una versión deportiva Coupé. El nuevo Ceed ha sido desarrollado en exclusiva para las carreteras europeas y con los clientes de Europa en mente. Al mismo tiempo, el desarrollo del nuevo modelo se ha enfocado en eliminar ruido y vibraciones haciendo a la cabina más refinada que nunca.

Pero el verdadero cambio del modelo se aprecia sobre todo en su interior, tanto por sus nuevos acabados como por la carga tecnológica disponible. El salpicadero está dividido en un área superior, con la pantalla táctil «flotante» del sistema de infoentretenimiento, y una parte inferior que aloja los controles para el audio, la ventilación y la calefacción.

En el apartado mecánico, está disponible en gasolina y diésel con potencias de 101 a 204 CV. con una caja de cambios manual de seis velocidades. En el caso de los nuevos 1.4 T-GDi y 1.6 CRDi de 136 cv también está disponible la caja de cambios de siete velocidades con doble embrague.

Ficha Técnica

Motor: diésel y gasolina de 101 a 204 CV Dimensiones (largo / ancho / alto, en metros): 4,31 / 1,80 / 1,44 (versión 5 puertas) Maletero: de 395 a 1.291 litros (5 puertas con asientos abatidos) Consumo: desde 4,8 litros a los 100 km Precio: desde 14.788 euros

Mazda 3

Mazda lleva desde 2012 inmersa en un giro Premium que consolida ahora. La cuarta generación de su compacto Mazda3 supone un notable salto adelante en calidades y acabados, que mejoran los ya buenos del modelo al que sustituye, y un amplio catálogo de asistentes de seguridad y ayuda a la conducción.

Estéticamente, el nuevo Mazda3 incorpora la evolución del lenguaje de diseño Kodo, inspirado en la tradición japonesa, con líneas sencillas pero elegantes, especialmente en la versión de carrocería sedán. En la hatchback o cinco puertas el resultado es igualmente elegante pero con el acento puesto en la deportividad.

En el apartado dinámico, Mazda persigue crear un vínculo especial entre coche y conductor. Para ello, ha desarrollado un conjunto de tecnologías estructurales denominado Skyactiv-Vehicle Architecture, que en líneas generales busca facilitar una conducción más sosegada y confortable tratando de que el conductor logre mientras conduce un equilibrio idéntico al que alcanza mientras camina.

En el plano mecánico, el Mazda3 se estrena con un propulsor diésel 1.8 de 116CV y un gasolina con desconexión de cilindros mild-hybrid 2.0 de 122 CV, de respuesta briosa. Esta tecnología de hibridación ligera (de 24V), que almacena la energía de las frenadas, le permite lucir la etiqueta ECO. Más adelante llegará un nuevo y revolucionario motor denominado Skyactiv-X, de encendido por compresión (SPCCI), que promete el rendimiento de un gasolina con los bajos consumos de un diésel. La transmisión puede ser manual o automática de seis velocidades, y su ubicación ahora es más alta y adelantada, lo que facilita la interacción. Sus recorridos, en el caso de la manual, son muy cortos y muy precisos; mientras que la automática, que puede manejarse mediante levas en el volante, es eficaz.

Entre otros elementos de seguridad, incorpora un detector de fatiga con cámara, un detector de tráfico delantero y un asistente de tráfico y crucero. También se ofrece un monitor de visión en 360 grados, y un y un asistente inteligente de velocidad.

Ficha Técnica

Motores: diésel y gasolina de 116 a 179 CV Dimensiones (largo / ancho / alto, en metros): 4,46 / 1,79 / 1,43 Maletero: de 358 a 1.026 litros Consumo: desde 4,8 litros a los 100 km Precio: desde 20.765 euros

Renault Clio

La quinta generación del superventas galo se actualiza con sutiles cambios en el exterior pero con una profunda renovación dentro del habitáculo, donde la calidad percibida ha dado un salto de gigante. También incorpora los últimos avances en materia de asistencia a la conducción, y estrenará la nueva motorización híbrida E-Tech.

Tras quince millones de unidades vendidas el nuevo Clio ha sido diseñado a partir del doble principio evolución / revolución: el diseño exterior evoluciona en madurez, mientras que el interior se replantea por completo. Con unas líneas más estilizadas y una parte delantera más marcada, el nuevo Clio gana en dinamismo y modernidad sin dejar de ser reconocible a primera vista, a pesar de estar fabricado en su totalidad con piezas nuevas. En su interior, la revolución es evidente. Rediseñado por completo, mejora la calidad percibida y las tecnologías disponibles. En el interior, la pantalla multimedia de 9,3 pulgadas (dos veces más grande que la versión de 7 pulgadas) es un elemento clave del Smart Cockpit y la mayor nunca vista en Renault. Esta tablet vertical ligeramente curva, inspirada en la de Espace, amplia visualmente el salpicadero, aporta mucha modernidad al habitáculo y mejora la legibilidad de la pantalla.

En cuanto a sus motorizaciones, diésel o gasolina de 72 a 122 CV, son más eficientes, con opciones de cambio manual de cinco y seis velocidades, variador continuo X-Tronic o automática EDC. Sus nuevas dimensiones (ahora es 14 m. más corto, 30 mm. más bajo, y más aerodinámico con un coeficiente de 0,640) le aportan un mayor espacio interior, lo que se nota especialmente en las plazas traseras. El rediseño de los asientos permite a los pasajeros ganar 25 milímetros a la altura de las rodillas.

Ficha Técnica

Motor: diésel y gasolina de 72 a 122 CV (también habrá una versión híbrida) Dimensiones (largo / ancho / alto, en metros): 4,05 / 1,79 / 1,44 Maletero: desde 340 litros Consumo: desde 4,2 litros a los 100 km Precio: desde 12.838 euros

Seat Tarraco

Seat cierra el círculo de los SUV con el Tarraco, el hermano mayor de sus tococamino, tras el Ateca y el Arona. Un modelo que está llamado a ser el buque insignia de la marca y que se acerca por acabados y prestaciones a los modelos de las marcas de alta gama del mercado.

El Tarraco está disponible con motores gasolina y diésel de 150 CV y de 190 CV (con inyección directa, turbocompresor y Start&Stop) y en dos acabados, Style y Xcellence, al que se le sumará más adelante la versión más deportiva, la FR. A partir de 2020 habrá una versión híbrida enchufable (PHEV) de 210 CV.

El conductor puede elegir entre cuatro modos de conducción en la versión de tracción delantera (Normal, Eco, Sport e Individual) o entre seis para la 4x4 (los anteriores más los modos Nieve y Off Road).

Es un coche grande, ya que mide 4,735 metros y ofrece siete plazas. En configuración de cinco plazas el maletero es de 760 litros con dos filas asientos y hasta de 1.920 litros con la segunda fila abatida.

El Tarraco incorpora el cuadro de instrumentos digital de 10,25 pulgadas y una pantalla táctil a color de 8 pulgadas en la consola central, desde la que se puede acceder a las funciones de conectividad e infoentretenimiento, como el sistema Full Link para vincular el teléfono mediante Apple Car Play o Android Auto. Ofrece también el nuevo asistente de voz personal Amazon Alexa y, por primera vez, el control gestual, con el que se pueden gestionar algunas funciones con un movimiento de la mano frente a la pantalla.

Entre las ayudas a la conducción, equipa de serie en toda la gama el asistente de cambio involuntario de carril, el de frenada automática de emergencia con reconocimiento de peatones y ciclistas y la llamada de emergencia e-Call. Además, puede incorporar asistente precolisión y de detección de vuelco.

Ficha técnica

Motor: Gasolina y diésel de 150 y 190 CV Dimensiones (largo / ancho / alto, en metros): 4,73/1,83/1,65 Maletero: de 760 (cinco plazas) a 1.920 litros con los asientos posteriores abatidos Consumo: desde 4,9 litros a los 100 km Precio: desde 31.950 euros

Subaru Forester

Con cuatro generaciones a su espalda, el Forester ha destacado desde siempre como una buena opción familiar con cualidades de 4X4. La quinta generación suma desde ahora una virtud más, la de disponer de motores «eco», ya que tan solo está disponible con una variante mecánica híbrida de gasolina/elécrico de 150 CV. Mantiene, eso sí, una de sus mayores virtudes, la tracción permanente a las cuatro ruedas y una generosa altura libre al suelo de 220 mm.

Combina el motor Boxer de inyección directa con un motor eléctrico. Considerado un modelo «Mild Hybrid», emplea un sistema de propulsión hibrida que combina la potencia proveniente de su motor 2.0 atmosférico de 4 cilindros con la de un motor eléctrico alimentado por una batería de iones de litio de alto rendimiento. El motor eléctrico está integrado en su transmisión automática Lineartronic convenientemente rediseñada para emplear esta tecnología y se adapta a las condiciones de conducción activándose o desactivándose a través de un convertidor y de un inversor de corriente. Llega a España con tres niveles de acabados, denominadas Sport Plus, Executive y Executive Plus. Son de serie en los tres elementos como encendido automático de luces, asientos con calefacción y ajustes eléctricos, sistema multimedia con pantalla de 8 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay, freno de estacionamiento eléctrico y llantas de 17 pulgadas. También son de serie en todos los casos asistentes de seguridad y ayuda a la conducción como el programador de velocidad activo, la alerta por cambio involuntario de carril y la frenada automática de emergencia. El Forester más espacioso y con mayor capacidad de la historia cuenta también con un interior de alta calidad, con un amplio habitáculo para 5 pasajeros y un versátil compartimento de carga, donde la compacta batería no afecta al espacio máximo disponible, con un maletero en el que la capacidad máxima llega hasta los 509 litros.

Ficha Técnica

Motor: gasolina Mild-Hybrid de 150 CV Dimensiones (largo / ancho / alto, en metros): 4,62 / 1,81 / 1,73 Maletero: desde 509 a 1.564 litros abatiendo asientos posteriores Consumo: desde 8,1 litros a los 100 km Precio: desde 32.450 euros

Toyota Corolla

Toyota dice adiós al Auris para recibir a una nueva versión mejorada del Corolla, un legado de más de 50 años. Llega la duodécima edición, más polivalente, diferenciando entre tres carrocerías: el Hatchback, ágil y compacto; el Touring Sports, espacioso y cómodo y el Sedan, elegante y refinado. El nuevo Corolla es ahora un modelo híbrido de gasolina, y es el primer modelo de la marca que recurre a la opción de dos sistemas híbridos eléctricos autorrecargables: un motor mejorado de 1.8 litros y 122 CV, y una nueva unidad de 2.0 litros y 180 CV. Motores que ofrecen todas las ventajas del sistema híbrido de cuarta generación. El compacto de la gama adopta un diseño considerablemente más deportivo, dinámico e inconfundible que el modelo al que reemplaza, con un estilo frontal llamativo. Se trata de un nuevo paso en la evolución de las filosofías de diseño de la marca.

Con una carrocería exclusiva para Europa, el nuevo Corolla Touring Sports (familiar) fue diseñado de hecho en Europa, en el centro de diseño recientemente inaugurado en Zaventem (Bélgica). Comparte con el nuevo Corolla cinco puertas el mismo diseño frontal, dinámico e inconfundible, y una reducción de 25 mm de la altura total. La nueva familia Corolla hace gala de un nuevo interior diseñado para crear un ambiente espacioso. Su cuadro de instrumentos ofrece sensación de amplitud, además de mejorar la visibilidad y ofrecer una posición de conducción más dinámica. La consola central es ahora más grande tanto para mejorar la ergonomía de los mandos y la palanca de marchas, como para potenciar la sensación envolvente de la zona del conductor. Las tres nuevas variantes de la familia Corolla llevan de serie la más reciente versión de Toyota Safety Sense, un conjunto de tecnologías de seguridad activa diseñadas para ayudar a evitar o mitigar colisiones en un amplio abanico de situaciones de tráfico. Este pack de seguridad activa mejorado cuenta con una cámara de lente única de nuevo desarrollo, con más resolución, y un radar de ondas milimétricas.

El rendimiento de ambos sistemas se ha potenciado para ampliar el alcance de la detección de peligros y mejorar la funcionalidad.

Ficha Técnica

Motor: híbrido de gasolina/eléctrico de 122 a 179 CV Dimensiones (largo / ancho / alto, en metros): 4,37 - 4,65 / 1,79 / 1,43 Maletero: de 361 (5 puertas) a 598 litros (Touring Sports) Consumo: desde 4,3 litros a los 100 km Precio: desde 20.850 euros

Volkswagen T-Cross

Fabricado, como el Polo, en la factoría navarra de Landaben, sus dimensiones y su lugar de nacimiento hacían presagiar que se trataría de una opción alzada del histórico modelo de la marca, pero lo cierto es que ofrece otras buenas cualidades.

El T-Cross viene a cubrir el segmento que más crece, el de los SUV compactos, llegando a un público heterogéneo pero con un punto atrevido. Ello explica su estética, inspirada en los todocaminos grandes de la marca como el Tiguan pero más atrevida, una paleta de colores más colorida y una zaga protagonizada por una tira que unifica los grupos ópticos traseros. Aunque su mayor altura libre ofrece más posibilidades de abandonar el asfalto que el Polo, su principal territorio es la ciudad. En ella lo importante es ofrecer una buena habitabilidad con unas dimensiones contenidas que faciliten maniobrar y estacionar.

Una premisa que el T-Cross cumple con nota: es difícil encontrar 4,11 metros mejor aprovechados, puesto que la habitabilidad es buena tanto en las plazas delanteras como en el maletero, con hasta 455 litros ampliables hasta los hasta 1.281 litros.

Llega al mercado con tres motores turboalimentados. Dos de ellos de gasolina de tres cilindros, de 95 CV y 115 CV. La oferta se completa con un cuatro cilindros 1.6 TDI de 95 CV.

De serie, se ofrece con el sistema de vigilancia Front Assist, detector de peatones y frenada de emergencia, además de arranque en pendiente y detector de fatiga y control de crucero adaptativo a partir del acabado Advance, uno de los tres en los que se estructura la oferta, junto con el básico y el Sport. Éste último incluye, además, faros de LED, modos de conducción, iluminación ambiental, retrovisores con ajuste eléctrico, cámara trasera y el panel de instrumentación digital Volkswagen Digital Cockpit.

Ficha técnica

Motor: diésel y gasolina de 95 a 115 CV Dimensiones (largo / ancho / alto, en metros): 4,11 / 1,78 / 155 Maletero: de 385 a 1.281 litros con los asientos posteriores abatidos Consumo: desde 5,3 litros a los 100 km Precio: desde 18.990 euros