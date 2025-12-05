Santana Motors revive en Linares con una apuesta por el todoterreno

Santana Motors ha iniciado este viernes una nueva etapa para la industria de la automoción con el renacimiento oficial de una marca histórica y el regreso de la producción de vehículos a la ciudad de Linares.

La compañía continúa de este modo una trayectoria ... que comenzó en 1956 y que convirtió a esta fábrica en un referente internacional de los todoterrenos. Lo hace con una visión renovada y centrada en la fabricación de vehículos robustos, tecnológicos y preparados para cualquier tarea «offrorad».

El acto de presentación, celebrado ante autoridades locales y autonómicas, y medios de comunicación, sirvió para presentar la nueva Santana Motors y la reactivación de la producción en la histórica Santana Factory.

La línea de montaje ya está oficialmente en marcha, produciendo los modelos pick-up 400D y 400 PHEV. El 400D está equipado con un motor diésel de 190 CV de última generación, mientras que el 400 PHEV es una versión híbrida enchufable con una potencia combinada de 429 CV y una autonomía eléctrica de 120 kilómetros, orientada a profesionales y entornos urbanos.

Ambas versiones incorporan tecnología avanzada, auténticas capacidades off-road y un planteamiento de durabilidad y robustez fiel a la esencia histórica de Santana. En seguridad, el modelo incluye hasta 28 asistentes a la conducción de nivel 2. Su interior ofrece espacio para cinco ocupantes, materiales de calidad y una combinación tecnológica de dos pantallas de 10,25» y 14,6».

Los primeros modelos Pick-Up que saldrán de la rehabilitada fábrica de Linares F. P.

La red comercial, que ya cuenta con más de treinta concesionarios, se ha desplegado con el objetivo de llevar la marca a gran parte del país y a mercados estratégicos del sur de Europa, como Portugal, Italia, Andorra y Gibraltar. A esta red se suma una estructura posventa desarrollada junto a Grupo JPG, con capacidad para suministrar piezas en 24-48 horas y fabricar componentes mediante ingeniería inversa cuando sea necesario.

En el marco de esta presentación oficial, la compañía ha firmado un acuerdo estratégico de colaboración con BAIC Automotive Group, uno de los mayores grupos automovilísticos de China.

Este acuerdo convierte a Santana Motors en su socio exclusivo para la comercialización en Europa de una nueva gama de vehículos todoterreno de pasajeros bajo la marca Santana. Esta nueva gama, complementaria a la oferta actual de pick-ups, estará formada por dos SUV de tamaño medio, un SUV compacto y dos SUV de gran tamaño.

El CEO de Santana Motors, Edu Blanco; el director de Santana Factory, Mr. Zewen Liu; y Mr. Li Hui, Deputy CEO de BAIC Group F. P.

Estos modelos serán ensamblados en formato SKD (Semi Knocked Down) en la Santana Factory a partir de mediados de 2026 y se introducirán progresivamente hasta 2028. La colaboración entre equipos chino-españoles no solo busca ampliar la gama, sino también desarrollar nuevos modelos con estilos propios y diseño con identidad plenamente Santana, facilitando la transferencia tecnológica.

La firma del acuerdo se llevó a cabo entre el CEO de Santana Motors, Edu Blanco; el director de Santana Factory, Mr. Zewen Liu; y Mr. Li Hui, Deputy CEO de BAIC Group.

Al término del acto institucional, Santana Motors hizo entrega de la primera unidad que comenzará a circular por las carreteras españolas a la Cámara de Comercio de Linares, marcando el inicio simbólico de esta nueva etapa de la compañía.