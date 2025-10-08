Suscribete a
Sesión de control al Gobierno: nuevo cara a cara de Sánchez y Feijóo

La red de infraestructuras de recarga pública en España roza los 48.600 puntos

El indicador global de electromovilidad español alcanzó una puntuación de 21,2 sobre 100, 2,5 puntos más que el trimestre anterior

El acumulado de 2025 suma ya 13.382 nuevos cargadores, un 34,5% más que al cierre de 2024 y equivalente a toda la red desplegada durante el año pasado

Los puntos de recarga de 50 a 250 kW han registrado un aumento del 77,70%
Los puntos de recarga de 50 a 250 kW han registrado un aumento del 77,70%

A. Noguerol

Madrid

La red de infraestructuras de recarga de acceso público en España ha alcanzado hasta el 1 de octubre un total de 48.594 puntos operativos. Los datos, proporcionados por la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE), confirman una tendencia ... al alza en el despliegue de cargadores, con un crecimiento del 7,08% en los primeros nueve meses del año.

