Telefónica propone bajar un 5% la afectación del ERE en tres filiales, pero los sindicatos lo ven «insuficiente»

El nuevo Plan Auto+ no cubrirá la lista de espera del Plan Moves III, según Hereu

El nuevo programa de incentivos priorizará la demanda actual y venidera de vehículos eléctricos dejando en suspenso las solicitudes del Plan Moves III

El ministro de Industria defiende el Plan Auto+ como un acuerdo estratégico para el ecosistema del automóvil y las políticas públicas

Jordi Hereu, ayer miércoles, durante la presentación del Plan Auto 2030
Jordi Hereu, ayer miércoles, durante la presentación del Plan Auto 2030
Patxi Fernández

Madrid

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha aclarado que el nuevo programa de ayudas directas a la compra de vehículos eléctricos e híbridos enchufables, el Plan Auto+, dotado con 400 millones de euros, se concentrará en impulsar «la demanda presente y futura».

Además ... ha confirmado que este plan no cubrirá la lista de espera generada con el anterior programa Moves III, ni tampoco las ayudas para la instalación de puntos de recarga personales.

