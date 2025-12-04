El nuevo Plan Auto+ no cubrirá la lista de espera del Plan Moves III, según Hereu

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha aclarado que el nuevo programa de ayudas directas a la compra de vehículos eléctricos e híbridos enchufables, el Plan Auto+, dotado con 400 millones de euros, se concentrará en impulsar «la demanda presente y futura».

Además ... ha confirmado que este plan no cubrirá la lista de espera generada con el anterior programa Moves III, ni tampoco las ayudas para la instalación de puntos de recarga personales.

Las ayudas a la automoción anunciadas por Pedro Sánchez este miércoles durante la presentación del Plan Auto España 2030, contempla tres nuevas líneas de ayudas relacionadas con el vehículo eléctrico para 2026, dotadas en total con 1.280 millones: un plan para la adquisición de coches, otro para la instalación de puntos de recarga y más fondos para el Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado. El paquete de medidas incluye 400 millones de ayudas directas a la compra de vehículos eléctricos e híbridos enchufables.

Hereu ha aclarado que se trata de «un gran acuerdo estratégico y un plan de país», que articula a todo el ecosistema del automóvil con las políticas públicas. Señaló que uno de sus objetivos es seguir incentivando la demanda para apoyar la decisión de adquirir vehículos eléctricos.

El ministro explicó que el Plan Auto+ incorpora la «enorme experiencia positiva» del Plan Reinicia Auto+ implantado en la Comunidad Valenciana tras la Dana, una iniciativa que ha demostrado ser más ágil. Este nuevo modelo se basa en la colaboración con los concesionarios para permitir que las ayudas se entreguen de forma mucho más rápida en el momento de la compra, y se aplicará en toda España a partir del 1 de enero.

Respecto a la demanda pendiente del Moves III, Hereu indicó que, si bien el plan anterior «ha sido un éxito» al doblar la venta de vehículos electrificados, el Gobierno «seguro que atenderá en su momento» lo gestionado a lo largo de 2025, pero el nuevo programa se enfoca en el presente y el futuro.

Moves III: La deuda persiste

La falta de presupuesto en el Plan Moves III está generando una lista de espera de más de 40.000 clientes que están pendientes del cobro de las ayudas destinadas a la compra de vehículos eléctricos. La cantidad pendiente de pago rondaría los 300 millones de euros.

El Plan Moves III, dotado inicialmente con 400 millones de euros, fue aprobado en la pasada primavera con carácter retroactivo desde el 2 de enero de 2025 y con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.

Pero la gestión del plan de ayudas se realiza a través del IDAE, y el reparto de los fondos se efectuó en función de la población y no de la demanda real de vehículos eléctricos.

Esta metodología ha provocado que los principales mercados por volumen de ventas de coches eléctricos, como Madrid y Cataluña, agotaran sus fondos en julio y septiembre, respectivamente. Actualmente, hay diez Comunidades Autónomas en las que ya se han agotado los fondos disponibles. Dado que el plazo del plan sigue abierto hasta el 31 de diciembre, los clientes de estas regiones pasan a engrosar una lista de espera al formalizar sus compras.

Además de aclarar la situación de estos compradores, que por el momento seguirán en la lista de espera hasta que se consigne una partida presupuestaria, Hereu se ha referido además a otras partidas anunciadas ayer por Perdo Sánchez.

Así, sobre los puntos de recarga, recordó que el Gobierno destinará 300 millones de euros a través del programa Moves Corredores. Este fondo servirá para impulsar la instalación de infraestructura en «zonas sombra» de la geografía española que actualmente no están bien atendidas, sumando así la inversión pública a los 400 millones dedicados a incentivar la demanda.