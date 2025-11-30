Suscribete a
Northgate supera los 75.000 vehículos en su flota de renting

El renting flexible impulsa su crecimiento con una red de talleres propios y una apuesta por el eléctrico

La compañía ha cumplido 45 años desde su llegada a España
Juan Roig Valor

Madrid

Northgate ha superado los 75.000 vehículos en su flota en España, una cifra que la compañía considera un hito dentro de su estrategia de expansión y que llega dos años después de rebasar las 60.000 unidades. El aumento se apoya en un crecimiento ... del 9% en las matriculaciones respecto al mismo periodo de 2024.

