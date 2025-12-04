Suscribete a
Escucha las noticias de este jueves 4 de diciembre

La industria automovilística europea advierte que los objetivos de CO2 son inalcanzables

ACEA propone cinco recomendaciones clave a la Comisión Europea para salvar la competitividad y cumplir las metas de emisiones

Los fabricantes de automóviles solicitan un enfoque más realista ante la falta de infraestructura y la inconsistencia de los incentivos gubernamentales para la transición eléctrica

Sigrid de Vries, Directora general de ACEA ACEA
Patxi Fernández

Madrid

La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) ha emitido una advertencia a la Comisión Europea sobre el peligro al que se enfrenta el sector, señalando que a pesar de la inversión de miles de millones de euros por parte de la industria y la ... oferta de más de 300 modelos electrificados, los objetivos de CO2 fijados para 2030 y 2035 ya «no son realistas».

