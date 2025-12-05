Los creadores de la baliza V16 revelan cuál era su idea original antes de crear este dispositivo: «Era un producto que se conectaba al móvil»

A partir del 1 de enero de 2026 los conductores tendrán que sustituir los clásicos triángulos de preseñalización que se utilizan en casos de emergencia por la nueva baliza V16.

Este dispositivo -que debe estar homologado- emite una luz y se coloca en ... la parte más alta del coche o, en su defecto, en la de mayor visibilidad. La Guardia Civil ya ha avisado de que a partir de la entrada del nuevo año este será «el único medio de señalización legal para vehículos inmobilizados en la calzada».

Sin embargo, el cambio de normativa conlleva la obligación de comprar este producto, lo que ha generado también críticas entre los conductores puesto que los precios pueden oscilar entre los 30 y los 60 euros.

Los creadores de la baliza V16 cuentan la idea original

Los creadores de la baliza V16, Jorge Torre y Jorge Juan Costas, dos guardias civiles gallegos han explicado en una entrevista con ABC diversos aspectos importantes sobre el dispositivo, entre ellos, cuál era su idea original.

Ambos admiten que muchas personas les comentaban que no veían la utilidad de la baliza debido a que tenían el teléfono móvil. Torre y Costas entienden este planteamiento y explican que a ellos en un primer momento les parecía «una solución válida».

«Hace ya muchos años creamos un producto que hacía exactamente lo mismo con Bluetooth. Costaba simplemente muchísimo más barato que esto y conectaba a través del teléfono móvil», subrayan.

No obstante, este planteamiento tenía un problema: «La privacidad». «La DGT prefirió valorar la privacidad de la persona antes que hacer otras soluciones más económicas», destacan estos dos miembros de la Guardia Civil. Añaden que una de las consecuencias de anteponer la privacidad al producto más económico es «el precio» que hay que pagar por esta baliza.

Tanto Jorge Torre y Jorge Juan Costas han querido dejar claro que en ningún caso son millonarios ya que hay mucha variedad de balizas en el mercado y ellos son, simplemente, uno más con la única diferencia de que también son creadores, pero que en ningún caso han buscado hacer negocio o querer ganar más dinero.