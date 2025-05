Salpicar o llevar la matrícula sucia: posibles multas que te pueden poner cuando llueve

Parabrisas sucio, dañado o agrietado : el artículo 19 del Reglamento General de Circulación señala que «la superficie acristalada del vehículo deberá permitir, en todo caso, la visibilidad diáfana del conductor sobre toda la vía por la que circule». Por lo tanto, el parabrisas no solo debe estar libre de grietas o roturas que dificulten la visibilidad, sino que también debe estarlo de suciedad. En caso de no ser así, la sanción ascenderá a 200 euros.

Neumáticos gastados, en mal estado, diferentes en el mismo eje o no homologados : la profundidad mínima legal establecida es de 1,6 mm, por lo que si el dibujo del neumático está por debajo, se considera una infracción grave y la multa asciende a 200 euros por rueda; si presentan grietas, cortes o abultamientos que pueden poner en riesgo la seguridad vial, la sanción ascenderá a 200 euros por neumático; circular con ruedas distintas a cada lado de un mismo eje puede comprometer la seguridad, por lo que se sanciona con una multa de 150 euros; y usar ruedas no aptas para carreteras convencionales puede traducirse en una sanción de entre 90 y 120 euros por neumático.

No llevar las luces encendidas o no funcionan correctamente: llevar algún faro que no funcione como no utilizar las luces correctamente son actitudes que se tipifican como infracciones graves y se sancionan con una multa de 200 euros.