Claves para elegir los neumáticos de invierno

Pese a suponer la mejor opción para el frío ,los neumáticos de invierno siguen siendo bastante desconocidos en España ya que, al no ser obligatorios, solo el 3% de los conductores utiliza neumáticos de invierno, frente al 30% de otros países europeos de nuestro entorno, con una mayor tradición y obligatoriedad al respecto.

Los neumáticos de invierno además de estar homologados y reconocidos por la DGT, se identifican con el marcaje M+S (Mud and Snow), es decir, barro y nieve, junto con un pictograma que representa una montaña de tres picos con un copo de nieve en su interior, denominado «3PMSF» (de las siglas en inglés de «3 Peaks Mountain Snow Flake»), que certifica su comportamiento a bajas temperaturas en frenada y tracción, manteniendo su flexibilidad y ofreciendo una mayor adherencia . Asimismo, se distinguen de uno convencional en que el dibujo de la banda de rodadura tiene un mayor número de ranuras (laminillas) para conseguir una mejor evacuación del agua y mantener la adherencia en superficies deslizantes , siendo su principal compuesto una goma especial que conserva sus propiedades ante el frío.

Con la llegada de la borrasca «Filomena» , con nieve en grandes cantidades en diversos puntos de España, la Asociación Nacional de Distribuidores e Importadores de Neumáticos (ADINE) recomienda circular con neumáticos de invierno, ya que no solo son una alternativa legal al uso de cadenas, sino que son más resistentes al frío, ofrecen mejor agarre y reducen el riesgo de sufrir aquaplanning al evacuar mejor el agua.

Además, los neumáticos de invierno ofrecen mejores prestaciones y mayor seguridad que los neumáticos convencionales con temperaturas por debajo de 7 grados centígrados , tanto con suelo seco, lluvia o nieve, ya que los neumáticos convencionales pierden adherencia porque sus compuestos se endurecen. Esto se debe a que la distancia de frenado con un neumático de invierno a 50 km/h con nieve es 31 metros menor que un neumático estándar y en mojado y a 80 km/h la diferencia es de 6 metros menos.

A la hora de elegir un neumático de invierno deberás tener en cuenta una serie de aspectos que nos explica Rubén Fidalgo, experto de Autocasión :

1. Medidas y ficha técnica: es conveniente que leas el manual de tu coche, en él suelen recomendar el tipo de neumático de invierno que se puede utilizar. Hay algunos modelos donde determinadas medidas de llanta no son compatibles con ellos ; directamente el propio fabricante del vehículo es quien te obliga a tener dos juegos de llantas, en algunos incluso varía el índice de carga entre las ruedas de verano y las de invierno, conviene que te asegures al respecto.

2. Ojo con las ofertas: nuestro país no es precisamente un ejemplo en cuanto al uso de los neumáticos de invierno, por lo que su rotación en los talleres especializados es muy baja. Esto hace que en estas fechas proliferen los anuncios con ofertas especiales y precios muy apetitosos. No te fíes, comprueba la fecha de fabricación del neumático de la oferta, porque es muy probable que estén envejecidos, lo cual acaba con la primera ventaja, su mayor flexibilidad a bajas temperaturas. Si tiene más de 4 años no merece la pena que lo compres, no te aportará ninguna ventaja respecto a los de verano.

3. Huye de marcas desconocidas: hay muchas gamas de precios en el mercado. Tampoco es necesario que te compres el más caro , ni mucho menos, pero la calidad de las marcas «nisu» es muy baja y estarás gastando el dinero en un segundo juego de neumáticos que no te aportarán ninguna ventaja. Busca marcas conocidas y precios intermedios.

4. Comprueba el dibujo: aunque la mayoría de neumáticos M+S prolongan el dibujo de la banda de rodadura por el lateral , no lo hacen todos. Es un detalle importante ya que al enterrarse en la rodera de nieve, los laterales del neumático también ayudan a proporcionar adherencia. Comprueba que el que elijas tenga estas laminillas que se pueden ver en la foto por el lateral de los tacos.

5. A diferencia de los neumáticos de invierno tradicionales (que por su compuesto químico se degradan y pierden rendimiento con temperaturas superiores a 20ºC), las gamas como la CrossClimate de Michelin o 4Seasons de Goodyear, tienen un diseño y un tipo de goma que permiten un uso más adecuado tanto en invierno como en verano.

En cualquier caso, ADINE recomienda a los conductores vigilar con regularidad que la presión de los neumáticos sea la correcta, y también realizar regularmente inspecciones visuales para comprobar el desgaste del dibujo y que el neumático no presenta grietas o deformaciones en la banda de rodadura o en los flancos. Asimismo, si la utilización de los neumáticos de invierno se va a realizar de forma estacional (hasta la entrada de la primavera), ADINE recuerda que muchos talleres y distribuidores cuentan con un servicio de custodia de estos neumáticos para garantizar que los mismos mantengan inalteradas sus prestaciones a la hora de almacenarlos hasta un siguiente montaje.