¿Puedo dormir en el coche si estoy cansado o me arriesgo a que me pongan una multa?

En verano se pasan muchas horas al volante . Porque da igual los kilómetros que haya que recorrer con tal de llegar a la casa de la playa y disfrutar de un merecido descanso. Pero a veces el cansancio de la carretera vence a las ganas. Es por ello que en ocasiones los conductores deciden hacer una para en una gasolinera para 'echar una cabezada' y reponer fuerzas para seguir el viaje.

Pero del mismo modo que los desplazamientos en esta época del año se disparan, también lo hacen las multas de tráfico . Todo se mira con lupa y los conductores se ven obligados a cuidar cada detalle en sus viajes para ahorrarse esa sanción que puede amargarle el verano. Por ello, muchos se preguntan si el simple hecho de dormir en el coche es motivo de castigo económico.

La Dirección General de Tráfico (DGT) es clara en este sentido y no da lugar a dudas. Nunca te pueden multar si estás parado y durmiendo en el coche, como así asegura el propio organismo:

« Mientras un vehículo cualquiera está correctamente estacionado, sin sobrepasar las marcas viales de delimitación de la zona de estacionamiento, ni la limitación temporal del mismo, no es relevante el hecho de que sus ocupantes se encuentren en el interior del mismo y la autocaravana no es una excepción, por lo tanto, ningún agente podrá multar al usuario si la actividad que se desarrolla en el interior del vehículo no trasciende al exterior ».

De hecho, la entidad hasta lo aconseja. Porque la somnolencia está detrás de entre el 15 y 30% de los accidentes de tráfico que se producen en España, según cifras de la propia DGT.

Si sufres síndrome de fatiga crónica por trabajo o hábitos inadecuados de descanso, puedes sufrir un siniestro.



No intentes reducirla con automedicación o estimulantes, pueden afectar negativamente a la conducción.



Ve al médico.



Por tanto, es recomendable que ante signos de cansancio o sueño se realice una parada en una zona de descanso o una gasolinera y dormir un poco si es necesario.

Cómo evitar accidentes por somnolencia No conducir durante la noche

Parar cada dos horas o 200 kilómetros para descansar un mínimo de 20 minutos

Evitar comidas o bebidas pesadas antes o durante la conducción. Tampoco conviene abusar de bebidas estimulantes, como el café, ya que en exceso puede provocar ansiedad e influir negativamente

No adoptar una postura excesivamente relajada en el interior del vehículo, es decir, con el respaldo del asiento muy reclinado hacia atrás

Dormir adecuadamente y las horas suficientes la noche anterior al viaje. Los expertos recomiendan dormir un mínimo de 7-8 horas

Evitar tomar medicamentos que provoquen somnolencia, como los ansiolíticos

Otro caso bien distinto es acampar junto al coche . Como se indica anteriormente, «ningún agente podrá multar (...) si la actividad no trascienda al exterior». Y esto implica dormir al aire libre. La ley es muy estricta con esta práctica , prohibida en prácticamente todo el país, salvo en contados emplazamientos, y las multas pueden ir desde los 60 hasta los 6.000 euros.

