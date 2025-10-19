Todos los resultados de las loterías que se celebran el sábado sábado, 18 de octubre de 2025: Euromillones, Cuponazo ONCE, Bonoloto, Triplex y Eurojackpot

Para conocer los resultados y premios de los últimos juegos y apuestas que tuvieron lugar el sábado, 18 de octubre de 2025 en nuestro país, ABC pone a su disposición el mejor resumen de estos para poder confirmar los resultados y combinaciones ganadoras del último ... día en los premios Triplex de la Once, el Cupón diario también de la Once y la Bonoloto.

TripleX de la Once del sábado, 18 de octubre de 2025

El TripleX de la Once del lunes sábado, 18 de octubre de 2025 dos veces: uno a las 12:00 de la mañana y otro a las 21:00 horas, siendo estos los números premiados del lunes: La combinación del TripleX de la ONCE premiado del sorteo matinal ha sido: 2,5,1 La combinación del TripleX de la ONCE premiado del sorteo de la tarde ha sido: 6,4,1 El reparto de premios quedaría así: el acertante del TripleX gana 150 euros. Los acertantes de los tres números en cualquier orden son agraciados con 10 euros. Los que han adivinado los dos primeros o los dos últimos números obtienen 2 euros. También, los que han acertado el primer número o el último ganan 0,50 euros.

Bonoloto

Descubre el resultado del sorteo de la Bonoloto del sábado, 18 de octubre de 2025. La suerte ha recaído en las cifras: 01,09,10,24,34,38. El número complementario ha sido el 48 y el reintegro es para 4. Quien haya adivinado todos los números se hará con el mayor premio que este juego reparte.

Loteria Nacional

La Lotería Nacional de hoy sábado, 18 de octubre de 2025 ha dejado como ganador del primer premio del sorteo al número 70504, premiado con60012 euros al décimo, y un premio de 600120 euros a la serie. El segundo premio de la Lotería Nacional es para el número 02133, que se lleva 12000 euros al décimo y 120000 euros a la serie. Además, los reintegros, que reciben como premio la cantidad jugada ([premio reintegro] euros), han sido los números [reintegro 1], [reintegro 2] y [reintegro 3].

Sueldazo de la Once

Hoy, el número premiado en el sorteo del Sueldazo de la ONCE correspondiente con el sábado, 18 de octubre de 2025 ha sido el [combinacion-ganadora-sueldazo], serie [serie-sueldazo]. Este número ha sido agraciado con 300.000 € más una bonificación extra de 5.000 euros mensuales durante veinte años para el afortunado.

