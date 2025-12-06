Horario de Lotería Valdés en Barcelona: a qué hora abre, cuando cierra y mejor hora para comprar un décimo en la administración

La Lotería de Navidad está a la vuelta de la esquina y, como cada 22 de diciembre, millones de españoles se lanzarán a probar su suerte con uno o más décimos. Entre ellos, los más supersticiosos, suelen optar siempre por comprar en administraciones donde la ... fortuna ha sonreído en más de una ocasión. La más famosa en este sentido es, por supuesto, Doña Manolita, en Madrid, pero si uno se encuentra en Barcelona no puede quedarse sin visitar Lotería Valdés.

Este emblemático establecimiento ha sido desde sus inicios escenario de importantes premios, como un segundo premio en 1906 y el ansiado Gordo en 1935, que entregó una suma de quince millones de pesetas. Otros sorteos, como los de 1946 y 1963, también dejaron grandes premios. De este modo, el prestigio acumulado en más de un siglo sumado a su ubicación céntrica han hecho que sea uno de los sitios preferidos para adquirir décimos de Navidad

¿Dónde se encuentra la administración de Lotería Valdés?

Quienes deseen comprar su décimo en persona pueden acudir a la administración en Rambla 88-94 de Barcelona, que opera de lunes a sábados de 9:00 a 20:00 horas. En fechas cercanas al sorteo, las largas filas de clientes son habituales, y Lotería Valdés en ocasiones amplía su horario en respuesta al incremento de la demanda.

Horario Administración de Loterías Valdés de Barcelona Lunes a sábados : de 09:00 horas a las 20:00 horas

Domingos: Cerrado

¿Cómo comprar en Lotería Valdés si no soy de Barcelona?

Para quienes no pueden desplazarse o prefieren evitar las filas, Lotería Valdés ofrece la opción de compra online a través de su página web. La compra digital permite a los jugadores consultar los números disponibles y adquirir sus décimos de forma rápida y sencilla, desde cualquier dispositivo móvil. Además, la administración ofrece su app Lottomobile para Android e iOS, facilitando el acceso a los usuarios de todo el país.

En cuanto a los pagos, Lotería Valdés permite varias opciones para comodidad de sus clientes. Los décimos comprados online pueden ser enviados a domicilio en un plazo de 48 horas, aplicándose un coste de envío similar al de otras administraciones.