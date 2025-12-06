Horario de La Bruja de Oro en Lérida: a qué hora abre, cuándo cierra y mejor hora para comprar un décimo

Ya falta menos para el 22 de diciembre, el día que los españoles tienen marcado en el calendario porque, año tras año, se celebra el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025. Este año la cita con la suerte cae en un ... domingo y eso no impedirá que muchos pasen la mañana pendiente de si los niños de San Ildefonso traen suerte y cantan uno de sus números.

El más esperado, como siempre, será el Gordo, un primer premio que otorga al afortunado 400.000 euros por décimo. Sin embargo, uno de los éxitos del Sorteo de Navidad es que cuenta con decenas de premios, entre ellos una decena de granes premios pero también la pedrea o incluso por las terminaciones, que hace que muchos pellizquen algo, aunque sea poco.

Por todo ello, el ritual de buscar el número con el que uno desea jugar puede ser largo. Algunos jugadores buscan combinaciones exactas de número porque les recuerdan a una fecha señalada, otros confían en su superstición y necesitan que acabe en esa cifra que supuestamente tanta suerte trae y hay quienes dejan que el azar decida con qué número van a jugar.

En este mismo sentido, también hay quienes confían en que la suerte llegue por el sitio donde se adquieren los décimos. Así, algunos aprovechan una escapada de turismo para hacer parada en la administración de loterías de la zona y otros directamente apuestan por ir al puesto que es conocido por repartir más premios.

En Cataluña, quienes confían en este sistema para dar con un boleto con posibilidades tienen en La Bruja de Oro, o igualmente conocido en catalán por La Bruixa d'Or, de Sort (Lérida) una de las paradas obligadas. Este establecimiento, que catapultó el empresario ya fallecido Xavier Gabriel, está en la comarca del Pallars Sobirà, a casi tres horas de Barcelona en coche, y es conocida porque en sus casi cuarenta años de historia se ha convertido en pionero en la venta online y en ser uno de los que más premios reparten en España.

¿A qué hora abre La Bruja de Oro?

Por todo ello, es habitual que desde que en verano se ponen a la venta los números para el Sorteo Extraordinario de Navidad muchos se organicen para realizar un peregrinaje hacia esa administración de lotería. En la página web oficial de La Bruixa d'Or aparecen los horarios de apertura y cierre. Son estos.

Horario de La Bruja de Oro de enero a junio De lunes a viernes: de 10:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.

Sábados y domingos: cerrado.

Festivos: cerrados a excepción de Semana Santa y San Juan (consultar horarios)

Horario de La Bruja de Oro de julio a diciembre De lunes a sábado: de 10:00 a 13:30 horas y de 17:00 a 20:00 horas.

Domingos: de 10:00 a 13:00 horas.

Puentes y festivos: de 10: a 13:30 horas (a consultar).

¿Cuándo es la mejor hora para comprar un décimo en La Bruja de Oro?

La Bruja de Oro goza de una gran popularidad y es, de hecho, uno de los atractivos más conocidos de Sort. Muchos llegan allí solo para hacer parada en este establecimiento lotero: las colas en las aceras de sus alrededores son habituales, por lo que quienes quieran ir a buscar allí su número de la suerte deben ir cargados de paciencia porque la espera está casi asegurada.

Así, según Google, la cola hasta llegar a la ventanilla suele ser de unos veinte minutos y las horas punta suelen ser los fines de semana, especialmente los sábados sobre las 18:00 horas, cuando muchos ya han realizado una actividad al aire libre (el otro gran aliciente de la zona) y dedican la tarde a pasear por Sort y a realizar compras.

Por todo ello, es recomendable siempre que se pueda evitar los fines de semana, cuando más gente tiene vacaciones y se puede permitir una escapada a la zona, y más ahora que con la llegada del frío muchos van allí en busca de nieve. Algunos creen que a última hora de la tarde es un momento con poca gente, aunque, nunca mejor dicho, esto es una lotería y cada día la afluencia es distinta.