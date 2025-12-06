Horario Lotería Ormaechea de Bilbao: a qué hora abre, cuando cierra y mejor hora para comprar un décimo en la mítica administración

Suscribete a
Esta administración es uno de los puntos más emblemáticos para adquirir los décimos de la Lotería de Navidad en el municipio vasco

Horario Lotería Ormaechea de Bilbao: a qué hora abre, cuando cierra y mejor hora para comprar un décimo en la administración
El próximo lunes 22 de diciembre se celebrará el esperado Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, una de las citas más esperadas del año en España. Como cada año, los niños de San Ildefonso serán los encargados de llenar de emoción y ... esperanza a miles de hogares con sus cánticos y los ansiados premios. En esta fecha tan especial, la ilusión se convierte en una tradición, y con ella, las largas filas en las administraciones de lotería. En Bilbao, uno de los puntos más emblemáticos para adquirir los décimos de la Lotería de Navidad es la administración de Lotería Ormaechea, ubicada en la Alameda Urquijo (Urkixo Zumarkalea), número 52, un lugar de referencia para quienes buscan tentar a la fortuna en esta época del año.

