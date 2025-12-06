Horario Lotería Ormaechea de Bilbao: a qué hora abre, cuando cierra y mejor hora para comprar un décimo en la mítica administración

El próximo lunes 22 de diciembre se celebrará el esperado Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, una de las citas más esperadas del año en España. Como cada año, los niños de San Ildefonso serán los encargados de llenar de emoción y ... esperanza a miles de hogares con sus cánticos y los ansiados premios. En esta fecha tan especial, la ilusión se convierte en una tradición, y con ella, las largas filas en las administraciones de lotería. En Bilbao, uno de los puntos más emblemáticos para adquirir los décimos de la Lotería de Navidad es la administración de Lotería Ormaechea, ubicada en la Alameda Urquijo (Urkixo Zumarkalea), número 52, un lugar de referencia para quienes buscan tentar a la fortuna en esta época del año.

¿A qué hora abre la Administración de Lotería Ormaechea?

Con la alta demanda que se genera en torno a la Lotería de Navidad, es fundamental conocer el horario de apertura de esta popular administración. La Lotería Ormaechea mantiene un horario fijo durante la semana y los sábados, aunque es importante recordar que, en las semanas previas al sorteo navideño, pueden realizar modificaciones según la afluencia de público. A continuación, se detallan los horarios de apertura y cierre habituales:

Horario Administración Loterías Ormaechea de lunes a viernes Mañanas: 09.15 a 14.00 horas

Tardes: 16.15 a 20.00 horas

Horario Administración Loterías Ormaechea Sábados De 10.00 a 13.15 horas

Este horario permite a los compradores acercarse en diferentes momentos del día, pero es recomendable anticiparse para evitar quedarse sin nuestros décimos favoritos, ya que suelen agotarse antes de la fecha del sorteo, especialmente en administraciones con alta demanda como esta.

La mejor hora para comprar un décimo en La Ormaechea

La Ormaechea es, sin duda, una de las administraciones con mayor afluencia de Bilbao durante la temporada de la Lotería de Navidad. A medida que se aproxima el 22 de diciembre, las colas en el exterior de la administración se vuelven un clásico en las calles de la ciudad. Sin embargo, hay momentos en los que la administración cuenta con menos público, permitiendo realizar la compra de manera más cómoda y rápida.

De acuerdo con los datos de afluencia de Google, las mejores horas para acercarse a La Ormaechea son los miércoles sobre las 13.00 horas, los viernes entre las 9.00 y las 11.00 horas y los sábados a partir de las 11.00 horas.

Por último, para evitar largas colas y esperas interminables, se recomienda no acudir los lunes, martes y miércoles después de las 18:00 horas, pues es cuando La Ormaechea recibe una mayor afluencia de compradores según el buscador.