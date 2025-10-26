Suscribete a
El PKK retira a todas sus fuerzas de Turquía en un nuevo avance del histórico proceso de paz

El Gobierno turco celebra los progresos y pide al grupo que continúe con sus esfuerzos de «desarme y disolución»

El PKK kurdo anuncia su disolución y el fin de la lucha armada tras cuatro décadas de conflicto en Turquía

Combatientes del PKK se alinean durante una ceremonia de desarme que marca un paso significativo hacia el fin del conflicto de décadas entre Turquía y el grupo kurdo
Combatientes del PKK se alinean durante una ceremonia de desarme que marca un paso significativo hacia el fin del conflicto de décadas entre Turquía y el grupo kurdo REUTERS

El Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) ha anunciado este domingo la retirada de todos sus combatientes de sus posiciones en Turquía, en un paso más del proceso de paz iniciado entre el Estado turco y el grupo armado, que anunció en mayo ... su disolución y el fin de cuarenta años de lucha.

